Pfizer neemt concurrent Mylan over

De Amerikaanse farmareus Pfizer bundelt een belangrijk deel van zijn activiteiten met concurrent Mylan. Het gaat om Upjohn, een dochterbedrijf van Pfizer dat onder meer Viagra en de cholesterolpil Lipitor maakt.

Aandeelhouders van Pfizer krijgen 57 procent in handen van het nieuwe bedrijf, dat een nog aan te kondigen nieuwe naam krijgt. Pfizer verwacht dat het nieuwe merk volgend jaar 19 à 20 miljard dollar (17 tot 17,9 miljard euro) omzet. Twee Mylan-topmannen en een topman van Upjohn krijgen de leiding over het merk.

De overname is typerend voor de ontwikkelingen in de farmaceutische industrie. Doordat de patenten van veelgebruikte medicijnen als Viagra zijn verlopen, is de concurrentie tussen producenten ervan groot. Hierdoor is de prijs van deze pillen sterk gedaald. Upjohn kan met Mylan, een belangrijke speler op de markt voor deze zogeheten generieke medicijnen, zijn positie versterken.

Naar verwachting wordt het nieuwe merk na verloop van tijd weer afgestoten. Afgelopen jaren richtte Pfizer zich minder op generieke medicijnen. Het probeert zichzelf te onderscheiden van de concurrentie door medicatie te ontwikkelen tegen kanker en zeldzame ziekten. Daarmee hoopt het meer beleggers met waardering voor innovatieve bedrijven aan te trekken.

Overnamestrijd

Het in de VS opgerichte Mylan is statutair in Nederland gevestigd. In 2015 richtte het bedrijf een Nederlandse speciale stichting op om zich te beschermen tegen een overname. Daarbij konden alleen de bestuurders van die stichting bestuurders voordragen en aandeelhouders niet. Mylan deed dat vanwege een overnamestrijd waar meerdere grote advocatenkantoren aan de Amsterdamse Zuidas zich op hadden gestort. De Israëlische farmagigant Teva aasde op Mylan met een bod van veertig miljard dollar. Mylan had echter geen trek in die overname en aasde op zijn beurt op het Ierse Perrigo. Perrigo had weer geen trek in Mylan. Al deze overnamepogingen mislukten uiteindelijk.

De zaken staan er nu anders voor: sinds begin 2015 verdampte meer dan de helft van de beurswaarde van Mylan tot 9,5 miljard dollar (8,5 miljard euro). Pfizer is 240 miljard dollar (215,9 miljard euro) waard. Mylan had onder meer last van lagere opbrengsten voor generieke medicijnen in de VS. Al een jaar werd onderzocht wat de beste strategische toekomst is voor het bedrijf. Upjohn, dat een hoofdkantoor heeft in China, wil met Mylan nu nog meer landen en opkomende industrieën voorzien van patentvrije medicijnen.