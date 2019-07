PBL nam extra verkoeling van huizen niet mee in berekening Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord houdt geen rekening met airconditioning en andere koeling van huizen tijdens warmere perioden. Dat bevestigt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan NRC na berichtgeving in het AD. Volgens het Planbureau is het effect van incidentele, zeer warme perioden op het extra energieverbruik beperkt. Bovendien zegt het zich te richten op een gemiddelde toename van de temperatuur over meerdere jaren, niet op incidentele periodes van extreem warm weer.

Het Klimaatverbond Nederland, een samenwerking van lokale overheden en waterschappen, stelde donderdag al dat de behoefte aan verwarming afneemt door de gemiddelde temperatuurstijging. Huizen worden steeds beter geïsoleerd waardoor ze veel warmte binnenhouden, ook in de zomer. Maar omdat de zomers warmer worden, neemt de vraag naar verkoeling ook toe. De verwarming van een woning zou nog maar 30 procent van de energievraag zijn, verkoeling inmiddels bijna evenveel, aldus het verbond.

Zowel het Rijk als lokale overheden zouden vrijwel geen rekening houden met de toegenomen behoefte aan verkoeling. “Als de koeltevoorziening geen onderdeel is van de energiestrategie kan dit leiden tot verkeerde investeringsbeslissingen die later tegen hoge kosten hersteld moeten worden”, zegt Jan Engels van het verbond.

‘Korte periodes niet apart berekend’

Het PBL erkent dat dit extra verbruik niet in het Klimaatakkoord staat, maar wijst erop dat in de berekeningen wordt uitgegaan van „een gemiddelde toename van de temperatuur over een langere periode. Korte periodes van extreme hitte worden niet apart berekend, net zo min als korte, extreem koude periodes”, aldus het planbureau. Omdat het moeilijk te voorspellen is hoe mensen hun woningen gaan koelen tijdens warmere perioden, kan ook nog geen goede schatting worden gemaakt van het extra energieverbruik. „Dat kunnen ook maatregelen zijn die geen energie kosten, zoals aanbrengen van zonneschermen of aanplanten van bomen.” Vermoedelijk is het extra verbruik niet groot, aldus het PBL.

Alleen van ziekenhuizen, winkels en kantoren is bekend hoeveel er gekoeld moet worden en hoeveel daar voor nodig is. Koeling is daar „onderdeel van het bedrijfsproces”, aldus het planbureau.

Wel zegt het PBL het toe te juichen als de partijen die betrokken zijn bij het Klimaatakkoord meer rekening houden met de koeling van woningen. „Dan kunnen wij de verschillende opties voor koeling in het vervolg meenemen in onze berekeningen en aangeven wat de effecten op het totale energieverbruik zijn.”