Overal in Europa sneuvelen temperatuurrecords

Onderstaande kaart van KNMI-wetenschapper Geert Jan van Oldenborgh laat zien op welke plekken de hoogst gemeten temperatuur van 2019 de hoogste was sinds 1950. Dat zijn de gebieden met de diepste rode kleur. In de gebieden met lichtere roodtinten stond de maximumtemperatuur van deze zomer in de topvijf, maar niet bovenaan.

De hitte die Europa vorige week trof kwam vanuit de Sahara. Via Frankrijk en de Benelux trok de warme lucht naar het noorden. Waar het in Zuid-Nederland vrijdag al begon af te koelen – na de recordhitte van donderdag – moest de hittegolf in Noorwegen nog beginnen. Het heetst werd het daar bij weerstation Laksfors: 35,4 graden op zaterdag, zo’n 1.500 km ten noorden van Amsterdam.

„Zelfs in een opwarmend klimaat is deze hitte uitzonderlijk”, zegt Van Oldenborgh. „Uit een analyse blijkt dat de kans hierop in De Bilt zelfs nu maar 1 à 2 procent per jaar is.” Hij wijst op een hiaat in de klimaatmodellen: de waargenomen trend in de hoogste temperaturen is twee keer zo hoog als de trend in de modellen. Waar dat aan ligt is nog onbekend.