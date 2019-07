OM onderzoekt strafbaar handelen door hoofdofficieren die relatie verzwegen

De Rijksrecherche gaat onderzoeken of voormalig hoofdofficieren Marc van Nimwegen en Marianne Bloos strafbare feiten gepleegd hebben. Het College van procureurs-generaal besloot dinsdag tot „een oriënterend feitenonderzoek” naar het tweetal, dat sinds 2011 een relatie met elkaar had maar dat verzweeg. Het College wil ook dat Van Nimwegen en Bloos ontslagen worden.

Van Nimwegen, hoofdofficier van het parket Rotterdam, en Bloos, hoofdofficier van het functioneel parket, hadden sinds 2011 een relatie met elkaar, maar verzwegen of ontkenden dat. Dat leidde tot spanningen in de top van het Openbaar Ministerie. Van Nimwegen, voormalig procureur-generaal, benoemde Bloos tijdens hun relatie tot hoofdofficier. Als procureur-generaal hield hij ook functioneringsgesprekken met hoofdofficieren.

De verzwegen affaire leidde in 2018 tot een onderzoek naar integriteitsschendingen bij het Openbaar Ministerie onder leiding van Jan Watse Fokkens, oud-procureur-generaal bij de Hoge Raad. De commissie-Fokkens constateerde dit voorjaar na een jaar onderzoek een gebrek aan „ethisch leiderschap” in de top van het Openbaar Ministerie. Sinds de publicatie van het rapport is Van Nimwegen geschorst, Bloos is met buitengewoon verlof gestuurd.

De conclusies uit dat rapport zijn de directe aanleiding voor het starten van het onderzoek door de Rijksrecherche. Het tweetal wordt op dit moment nog nergens van verdacht, benadrukt het OM in een verklaring. „Afhankelijk van de uitkomst zal worden beoordeeld of een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld. Het is nu niet te zeggen hoe lang het oriënterend feitenonderzoek zal duren. De twee betrokkenen zijn op dit moment geen verdachten.”

Omstreden dienstreis naar Thailand

Het onderzoek richt zich onder meer op het gebruik van door het OM gefinancierde diensten als dienstauto’s, afspraken in hotels en restaurants en hotelovernachtingen tijdens een omstreden dienstreis in 2012 naar een congres in Thailand. De commissie-Fokkens oordeelde dat Van Nimwegen en Bloos van die reis af hadden moeten zien, omdat zij „toen al meer dan een jaar een affectieve relatie hadden”. Dat Van Nimwegen een apart hotel voor hem en Bloos probeerde te regelen was „niet passend”.

De Rijksrecherche bekijkt ook of Van Nimwegen, in zijn tijd als procureur-generaal, een aanbesteding beïnvloedde. Uit het rapport van de commissie-Fokkens bleek dat hij het softwarebedrijf van familie voortrok bij deze procedure. Ook de verlenging van een contract verliep onrechtmatig. De commissie-Fokkens werd ingesteld na een reeks publicaties in NRC over de vertrouwenscrisis in de top van het OM.

Van Nimwegen laat via zijn advocaat weten het onderzoek een „poppenkast” te vinden en „politiek gekleurd”. „Het College zet haar eigen politie in nu het onderzoek van de commissie-Fokkens niets concreets heeft opgeleverd. De commissie-Fokkens heeft een jaar lang partijdig en incompetent onderzoek gedaan en heeft niets concreets gevonden.” Volgens Van Nimwegen wordt de Rijksrecherche door het College misbruikt om bewijs te verzamelen voor de aangekondigde arbeidszaak. Dat is volgens hem „in strijd met alle OM-regels”.