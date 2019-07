‘Misstanden binnen VN-orgaan voor Palestijnse vluchtelingen’

De top van de VN-organisatie voor hulp aan Palestijnse vluchtelingen, UNRWA, heeft zich schuldig gemaakt aan wangedrag. Het is onder meer beschuldigd van ongepast seksueel gedrag, nepotisme en intimidatie. Dat zou blijken uit een gelekt intern rapport dat in handen is van nieuwszender Al Jazeera en persbureau AP.

Dat rapport beschrijft „geloofwaardige en door meerdere getuigen bevestigde meldingen” van wantoestanden. Leden van een „select gezelschap” van hooggeplaatste medewerkers zouden „hun macht hebben misbruikt voor persoonlijk gewin en om tegenspraak de kop in te drukken”. Een van de hoge functionarissen die worden beschuldigd, is de UNRWA-commissaris-generaal Pierre Krähenbühl.

De misstanden in de UNRWA-top escaleerden volgens Al Jazeera vorig jaar, nadat de Verenigde Staten hadden aangekondigd hun bijdrage aan het agentschap stop te zetten. De financiële crisis die daardoor werd veroorzaakt binnen UNRWA, zouden de bestuurders hebben gebruikt om alle macht naar zich toe te trekken. „De regels en procedures van de organisatie werden steeds vaker geschonden”, aldus het rapport.

Steun stopgezet

Na het uitlekken van het rapport hebben meerdere landen hun financiële steun aan UNRWA voorlopig stopgezet. Nederland is een van die landen, heeft minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking, D66) volgens de NOS en persbureau ANP gezegd. „We hebben onze grote zorgen geuit en om opheldering gevraagd.” De bijdrage van dit jaar, 13 miljoen euro, wordt voorlopig niet overgemaakt. Ook Zwitserland, dat omgerekend 20 miljoen zou schenken, heeft zijn betalingen bevroren.

Het wegvallen van de ondersteuning is slecht nieuws voor UNRWA. Tal van landen doneerden vorig jaar na de Amerikaanse terugtrekking extra geld aan de organisatie. Bij elkaar haalde UNRWA op die manier ruim 100 miljoen euro op. De Amerikanen staken jaarlijks meer dan het drievoudige in het VN-orgaan.

De VN heeft een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken binnen UNRWA. Tot die tijd kan secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres niet reageren, aldus een woordvoerder tegen Al Jazeera. UNRWA-baas Krähenbühl zegt tegen de nieuwszender dat het van zijn organisatie geschetste beeld totaal niet klopt. „Als uit het onderzoek blijkt dat er maatregelen genomen moeten worden, zal ik niet aarzelen dat te doen.”