Lil Nas X verbreekt met zijn countryhiphop een hitrecord in de VS

De tot voor kort onbekende rapper Lil Nas X heeft een record te pakken. Zijn hit Old Town Road staat zeventien weken op één in de Billboard Hot 100, de belangrijkste hitlijst van de Verenigde Staten, en geeft daarmee de oude recordhouders One Sweet Day van Mariay Carey en zomerhit Despacito het nakijken. Dat alles dankzij de onwaarschijnlijke combinatie van een hoed en een paard, cowboymemes en een Purmerendse hiphopbeat met banjo.

Lil Nas X, een innemende 20-jarige zwarte, homoseksuele man uit een kleine stad even buiten Atlanta, heeft al vaak moeten vertellen hoe hij zijn doorbraakhit zelf heeft afgedwongen. Hij rapte en zong het nummer in over een beat die hij voor een paar tientjes online had gekocht. Maker daarvan was de 19-jarige Nederlander YoungKio (echte naam Kiowa Roukema) die de muziek maakte vanuit zijn ouderlijk huis in Purmerend.

Old Town Road werd door het grote publiek ontdekt dankzij de app TikTok, waarmee gebruikers filmpjes van zichzelf kunnen opnemen met op de achtergrond muziek. Al snel hadden vele duizenden mensen dat gedaan, waarna het nummer ook de internationale hitlijsten bestormde.

Controverse

Over een van de hitlijsten ontstond enige controverse. Volgens Billboard is het nummer te afwijkend om opgenomen te worden op de lijst van countryhits. Toen Billy Ray Cyrus (bekend van de linedanceklassieker Achy Breaky Heart en vader van Miley Cyrus) daar lucht van kreeg, werd een remix opgenomen waarin ook hij een refrein meezingt. Maar Billboard boog niet. Het nummer is te vinden bij Hot Rap Songs, niet bij country.

Inmiddels zijn er verschillende remixes opgenomen van Old Town Road met verschillende gastartiesten, onder wie de dj Diplo, rapper Young Thug en boybandidool RM van K-popgroep BTS. Ook dat is onderdeel van een strategie om het momentum te behouden in de strijd om een topnotering in de hitlijsten. Veel van de nummers werden hits op zich.

Het nummer en de verschillende varianten daarop zijn ondertussen goed voor twee miljoen TikTok-video’s, ruim 680 miljoen YouTube-views en nog vele tientallen miljoenen streams. Zo lijken Lil Nas X en YoungKio definitief doorgebroken te paard.