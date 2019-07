Knuffels met één oog vs. perfecte poppen

UglyDolls komt over als een te snel in elkaar geflanste televisiefilm, met een verhaallijn die rammelt, krampachtige dialogen en een paar fantasieloos aandoende geanimeerde sequenties. Zo zweven de hoofdfiguren tijdens het zingen plots tussen een sterrenhemel die gemaakt lijkt met het computerprogramma Paint.

De film is vernoemd naar de speelgoedlijn UgglyDolls, die bestaat uit fleurig speelgoed met bijvoorbeeld één oog of scheve tanden. In de film wonen al deze lieflijke buitenbeentjes samen in het even pluizig aandoende UgglyVille, waar ze hun dagen zingend doorbrengen terwijl ze vilten taartjes eten.

Moxi, een felroze knuffel met bloemvormig uitstulpsel op haar grote hoofd, verlangt er hevig naar de knuffel van een echt kind te worden. Ze gaat met haar vrienden op zoektocht en belandt in een wereld van ‘perfecte’ poppen die worden klaargestoomd voor echte kinderen.

Wat volgt is een wat langdradig relaas waarin de UgglyDolls testjes afleggen samen met de andere poppen – identieke groothoofdige figuren in schooluniformpjes – en een paar keer in de wasmachine belanden. Dit alles gebeurt onder leiding van de goed gecoiffeerde pop Lou met sekte-leidertrekjes.

Er wordt op zoveel manieren benadrukt dat de UgglyDolls niet mogen luisteren naar wie hen lelijk noemt, dat de film ook voelt als een introductie in het overdreven belang dat sommigen hechten aan uiterlijk. De boodschap is positief en opbouwend bedoeld, maar kan gemakkelijk een averechts effect hebben op de doelgroep vanaf vier jaar.

Animatie UglyDolls Regie: Kelly Asbury. Met: Jamai Loman, Vajèn van den Bosch, Défano Holwijn. In: 94 bioscopen ●●●●●