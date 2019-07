Katy Perry schuldig bevonden aan plagiaat

De populaire Amerikaanse zangeres Katy Perry (1984) heeft plagiaat gepleegd. Tot die conclusie kwam maandag de jury na een week durende rechtszaak in Los Angeles.

Perry was al in 2014 aangeklaagd door de rapper Flame, artiestennaam van Marcus Tyrone Gray. Volgens de rapper had Perry zijn uit 2009 daterende gospelzang ‘Joyful Noise’ (blije herrie) „regelrecht gejat” voor haar in september 2013 uitgebrachte superhit ‘Dark Horse’, een co-productie met rapper Juicy J.

Perry heeft volgens Flame de beat van zijn song ‘copy-paste’ gejat. Door die diefstal is zijn „goede christelijke reputatie naar de knoppen”, stelde Flame. Hij eiste financiële genoegdoening.

Perry ontkende dat ze heeft geplagieerd. Haar advocaten voerden aan dat de beat van beide songs heel gewoon is en dat daar onmogelijk auteursrecht op kan worden geclaimd. Een opvatting waar de jury niet in meeging. Binnenkort bepaalt de rechter hoeveel schadevergoeding Perry moet betalen.

‘Dark Horse’ kwam in september 2013 uit als onderdeel van Perry’s vierde album Prism. Het nummer is wereldwijd meer dan 13 miljoen keer verkocht. De video van de song was de eerste die meer dan 1 miljard keer op YouTube werd bekeken. Inmiddels staat de teller op ruim 2,6 miljard views.