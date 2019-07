Hoogste podium is nu al onbereikbaar voor PSV

Oei PSV. De poort tot de Champions League blijft gesloten. Over twee wedstrijden was FC Basel in de tweede voorronde, op basis van twee uitdoelpunten, de bovenliggende partij. Na de 3-2 zege van PSV in Eindhoven, volgde dinsdagavond een 2-1 nederlaag in Basel.

Details, steeds weer die verdomde details, die zo bepalend zijn. Voetballen in de hogere regionen vereist nu eenmaal zorgvuldigheid, op alle onderdelen. Dan kan balverlies, een foutieve pass of je laten weglokken uit de verdediging verstrekkende gevolgen hebben, zoals PSV tegen Ajax in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal ondervond. Trainer Mark van Bommel, als speler al een man van zowel het overzicht als de details, ergert zich aan nonchalance van zijn spelers. Dus sprak hij zaterdag ferme taal. Jongens moeten snel kerels worden, foeterde hij zeer bewust in het openbaar.

Uit frustratie, zeker, maar vooral uit strategisch oogpunt. Van Bommel gebruikte een oude, mentale truc om zijn spelers voor FC Basel-uit op scherp krijgen. In die zin kwam de nederlaag tegen Ajax hem goed uit. Een alibi om lekker te grommen tegen die lichtzinnige spelers, deels gespeeld, deels gemeend, maar doorgaans effectief. De jongens die hij tegen FC Basel had opgesteld, gedroegen zich manhaftiger dan tegen Ajax, dat moet gezegd. Het frivole smaldeel van de ploeg vertoonde bij vlagen nog onbezonnen gedrag, maar dat is nu eenmaal karakterologisch bepaald. Maar de stoere mannen van PSV konden die wufte stuiptrekkingen in Zwitserland opnieuw niet compenseren.

Meer paraderen dan presteren

Neem Hirving Lozano, de opportunistische Mexicaan, die na terugkeer van vakantie meer paradeert dan presteert, naar het schijnt vanwege transferhonger. Hij meende de agressie van FC Basel in de beginfase te kunnen weerstaan met een laconieke overtreding nabij de zestienmeterlijn. De straf volgde onmiddellijk: Eray Cömert kanonneerde de bal uit de vrije trap in het doel, waar Jeroen Zoet zich allesbehalve een kerel toonde. Gelukkig voor die twee werd hun Sesamstraatgedrag snel gecorrigeerd door een fantastische rake kopbal van de Portugees Bruma, die zich bij RB Leipzig tenminste enig Duits arbeidsethos heeft eigen gemaakt.

Maar in de tweede helft ging het alsnog mis. Een reeks defensieve knulligheden in de 67ste minuut brak het verzet van PSV, met uitgerekend Ricky van Wolfswinkel als beul van Basel. In het emotionele vervolg van de wedstrijd was PSV niet manhaftig genoeg om die gewenste gelijkmaker te scoren. Geen Champions League, maar Europa League, niet het podium waarop PSV wenst te acteren. Pijnlijk, héél pijnlijk.

Het is ook wennen zonder aanvoerder en topscorer Luuk de Jong, een kerel uit één stuk, die voor niemand uitweek en vrijwel altijd zorgde dat hoog aangespeelde ballen in zijn bezit kwamen, niet goedschiks dan toch zeker een tikje kwaadschiks. Ideaal aanspeelpunt. Een man naar Van Bommels hart én een belangrijke, strategische spil in het spel van PSV. Maar dat was vorig seizoen. Zijn vertrek naar de Spaanse zon heeft de creativiteit in het spel van PSV opgestuwd, maar de effectiviteit van al dat fraais verloopt nog niet naar wens. Nóg niet, omdat het seizoen nog prenataal is en de stap van puberale reflexen naar rijpheid nu eenmaal tijd kost. En dat had dinsdag op een Zwitsers veld vergaande gevolgen.