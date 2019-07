Drie mensen vast voor roof 719 kilo goud in São Paulo

De Braziliaanse politie heeft drie verdachten aangehouden voor de goudroof op het vliegveld van São Paulo, vorige week. Onder de arrestanten was een medewerker van de luchthaven die zei gegijzeld te zijn, maar van wie vermoed wordt dat hij heeft deelgenomen aan de overval. De politie zegt aanwijzingen te hebben dat de rovers hulp hebben gekregen van binnenuit.

De internationale luchthaven São Paulo Guarulhos werd donderdag overvallen door zo’n tien mensen. Zij reden vermomd als politieagenten het beveiligde vrachtgedeelte van de luchthaven op waar ze in enkele minuten onder meer 718,9 kilo goud buitmaakten. Zeker vier mensen zijn in verband met de overval aangehouden, van wie er een werd vrijgelaten nadat hij een verklaring had afgelegd.

De luchthavenmedewerker die werd aangehouden stelde dat hij onder druk gezet was door de overvallers om informatie te delen over het vliegveld. Zijn familie zou voorafgaand aan de roof gegijzeld zijn. De politie vermoedt echter dat hij in het complot zat. Welke rol de andere verdachten gespeeld hebben, heeft de politie niet bekendgemaakt. Een van hen zit formeel vast omdat hij in het bezit was van een magazijn voor een zwaar wapen en bijbehorende 31 patronen van het kaliber 7,62 mm.

‘Bekend met de werkwijze’

„Door de dynamiek van de gepleegde feiten zijn we er ernstig van overtuigd dat er mensen betrokken waren die bekend zijn met de werkwijze op het beveiligde gedeelte van de vrachtafdeling op het internationale vliegveld”, zei João Carlos Miguel Hueb van de politie-afdeling die het onderzoek leidt maandag in een verklaring. Het onderzoek naar andere verdachten loopt nog.

Het goud, ter waarde van omgerekend 26 miljoen euro, is nog niet teruggevonden. De eigenaar, mijnbedrijf Kinross Gold Corporation, zegt tegen de Braziliaanse nieuwssite G1 erop te vertrouwen dat de schade wordt vergoed door de verzekering van transporteur Brinks.