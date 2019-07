De gasten snuiven nu zeelucht in plaats van rooklucht

Steeds meer ondernemers in de horeca hebben niet alleen het interieur rookvrij gemaakt, maar ook het terras. Zoals het Rotterdamse restaurant De Prins van Terbregge. „Een dame die heeft gespaard om haar verjaardag met de hele familie te vieren, kun je niet pal naast twee heren die dikke sigaren roken zetten”, zegt sommelier Nick Rietveld. „We hebben hier een enorm ruime wijnkaart en zes chefs die menu’s samenstellen met kreeft of eendenlever of ossenhaas. Daar past roken niet bij.”

Verplicht is het niet, er bestaat geen wettelijk rookverbod op terrassen. Dat is ook „niet de methode”, zegt een woordvoerder van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland. „De horeca is de huiskamer van de samenleving. Wij bieden plek aan rokers en niet-rokers.”

Toch signaleert Clean Air Nederland, belangenvereniging voor niet-rokers, een razendsnelle groei van rookvrije terrassen. De vereniging telde deze zomer 116 rookvrije terrassen terwijl er dat er vorig jaar nog maar 39 waren. Bestuursvoorzitter Tom Voeten: „Het is een druppel op een gloeiende plaat, maar we zijn blij met de trend. Meer ondernemers nemen een bewust besluit, vaak omdat klanten erom vragen.”

Rokers keren om

Een rondgang langs rookvrije terrassen maakt duidelijk dat ondernemers tevreden zijn. „Het bevalt ontzettend goed”, zegt Michel Lunenberg, die samen met Maja Ganzevles het pannenkoekenrestaurant Rijsterbosch in het Friese Rijs exploiteert. „We zien rokers bij het naderen van ons restaurant omkeren. We krijgen andere gasten, vaak met kinderen, en die zijn bijzonder tevreden. Wij zijn zelf ex-rokers. We zijn achttien maanden geleden gestopt en merken nu hoe erg we andere mensen altijd hebben gepest.”

Ook de biologische bakkerij en natuurvoedingswinkel Gerard & Suus in het Brabantse Wijk en Aalburg weert sinds twee jaar rokers van het terras. „Wij zijn antirook”, zegt Gerard Hardeman. „We zijn met gezondheid bezig, dus waarom moeten we onze gasten dan laten roken?”

De gasten van het restaurant van hotel Hampshire Hotel Churchill in Terneuzen hebben „even moeten wennen” aan het sinds dit jaar rookvrije terras, vertelt salesmanager Tina Jackson. „Maar ze hebben er veel begrip voor.” Er zijn bordjes opgehangen bij de ingang, de asbakken zijn weggehaald. „Wij willen vooruitstrevend zijn. En we liggen hier aan de Westerschelde. We snuiven hier nu zeelucht in plaats van rooklucht.”

Restaurant De Firma aan de Nijmeegse Waalkade heeft een „fatsoenskeuze” gemaakt, zegt medewerker Tijmen Bakker. „Zoals we ook niet willen dat mensen harde muziek meenemen, zo willen we ook geen roken. We zijn niet antirook, maar roken is ongezond en het is een kleine moeite om mensen niet lastig te vallen met rook als ze aan een tafeltje ernaast proberen een maaltijd te nuttigen.”

Dat geldt ook voor hartje Amsterdam. „Een rookvrij terras draagt bij aan een betere sfeer. Ik merk dat zowel rokers als niet-rokers het prettig vinden”, zegt Sico de Moel van restaurant L’Invité in de Jordaan. Ook commercieel is het interessant, stelt hij. „Rokers bestellen een cappuccino en een lege asbak, en houden vervolgens anderhalf uur een tafeltje bezet.”