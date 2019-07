Cornelius Haga Lyceum mag niet zelf uitbreiden

Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam mag zelf geen extra klaslokalen bouwen voor de zeker 129 nieuwe leerlingen die volgend jaar onderwijs zullen volgen aan de islamitische middelbare school. De rechter heeft dinsdag bepaald dat de gemeente de financieringsaanvraag voor uitbreiding van het Haga terecht heeft afgekeurd. Volgens de rechter baseerde het Haga zijn aanvraag op een achterhaalde prognose van de groei van het aantal leerlingen. Bovendien heeft de school geen uitgewerkt bouwplan en begroting ingediend, aldus de rechter.

Wat de uitspraak betekent voor de leerlingen van het Haga is niet direct duidelijk. Schooldirecteur Soner Atasoy besloot kort voor de zitting vorige week een tweede procedure over nieuwe bouwplannen niet mee te nemen in de rechtszaak. Hierdoor kon de rechter alleen uitspraak doen over oude plannen en niet over de principiële vraag wie het bouwrecht heeft op het schoolterrein, aldus het vonnis.

De gemeente zegt dinsdag even nodig te hebben om te bepalen hoe het nu verder gaat. „Wij zijn nog steeds van plan, in het belang van de kinderen, op tijd huisvesting te regelen”, aldus een woordvoerder, die het vonnis „gunstig” noemt. Hoe Amsterdam dat gaat doen - door noodlokalen neer te zetten of door het Haga deels onder te brengen in een ander schoolgebouw – maakt ze later deze week bekend. Als de gemeente kiest voor noodlokalen zal dat, hoogst ongebruikelijk, naar verwachting zonder toestemming zijn van de school. Volgens het Haga Lyceum biedt het ontwerp van Amsterdam geen ruimte voor de vervolguitbreidingen die nodig zijn de komende jaren.

Geen handreiking

Atasoy is namelijk niet van plan de gemeente de hand te reiken. Hij reageert laconiek op de uitspraak. Hij had „niets anders verwacht”, zegt hij. En dus stapt hij – „voor de achtste keer” – naar de Raad van State. Ook wil Atasoy ondanks het vonnis gewoon verder gaan met zijn eigen plannen om extra lokalen te bouwen. „De gemeente mag niet bouwen zonder vergunning en overeenstemming met ons, maar doet dat gewoon”, aldus Atasoy. „En dus zullen wij dat ook doen.”

Lees ook over het oordeel van de onderwijsinspectie over het Haga: financieel wanbeheer bij Haga, maar geen belemmering integratie

Als het Haga dit doorzet, betekent dit mogelijk dat opnieuw twee aannemers aan de slag gaan op het schoolterrein in Amsterdam Nieuw-West. Twee weken leidde dit tot een aanvaring op het schoolterrein van het Haga. Twee aannemers – één van de gemeente, één van de school – waren beiden in de veronderstelling dat zij de bouwklus voor extra lokalen hadden binnengehaald. Het schoolbestuur zou de aannemer van de gemeente „fysiek en verbaal” tegen hebben gewerkt en door hem verrichte werkzaamheden ongedaan hebben gemaakt, schreef wethouder Marjolein Moorman (onderwijs, PvdA) aan de Amsterdamse gemeenteraad. Volgens Atasoy is daar niets van waar en was zijn aannemer „gewoon bezig met voorbereidende werkzaamheden” voor de bouwplannen van de school.

De strijd die nu al jaren woedt tussen de islamitische middelbare school en de gemeente Amsterdam die vreest voor gebrekkig burgerschapsonderwijs op het Haga is zo tot een nieuw dieptepunt gekomen. Beide partijen willen een uitbreiding van ongeveer 665 vierkante meter voor het begin van het schooljaar, maar geen van beide staat de ander toe daarvoor te zorgen.