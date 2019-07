Canadese politie al week op zoek naar twee jonge moordverdachten

De Canadese autoriteiten zijn al een week op zoek naar twee voortvluchtige jongens die worden verdacht van de moord op drie personen in de westelijke staat British Columbia. De klopjacht door politie en de luchtmacht richt zich nu op de afgelegen, noordelijke staat Manitoba, meldt persbureau AP.

Kam McLeod (19) en Bryer Schmegelsky (18) worden er onder meer van verdacht de Australische Lucas Fowler en zijn Amerikaanse vriendin Ghynna Deese te hebben doodgeschoten. Hun lichamen werden op 15 juli langs de snelweg gevonden.

Vier dagen later werd het lichaam van Leonard Dyck, een professor uit Vancouver, gevonden elders in British Columbia. De politie trof daar een uitgebrande auto aan, die van McLeod en Schmegelsky bleek te zijn. Vorige week maandag startte de politie een klopjacht op het tweetal.

RCMP Manitoba PUBLIC SAFETY - Kam McLeod and Bryer Schmegelsky MAY be in Manitoba and are considered dangerous. We have reasons to believe they were recently in the Gillam area. If you spot them - take no actions – do not approach – call 911 or your local police immediately.

Het koppel is zondag voor het laatst gezien in de buurt van York Landing, een klein dorp in Manitoba, op zo’n 150 kilometer van de Hudsonbaai. De plek is in de zomer alleen bereikbaar per vliegtuig of een twee uur lange tocht met een veerpont. Door de dichte bebossing en moerassen is het gebied moeilijk begaanbaar, aldus de politie.

De Canadese autoriteiten roepen bewoners van York Landing, waar minder dan vijfhonderd mensen wonen, op om binnen te blijven en uit te kijken naar de verdachten. Een zoektocht met helikopters, een vliegtuig, honden en drones heeft tot dusver niets opgeleverd, zo meldde de politie van Manitoba maandag.

De vader van Schmegelsky zegt dat zijn zoon in de war is en dat hij op „zelfmoordmissie” is. Volgens de Canadese krant The Globe and Mail deelden ze online extremistische en gewelddadige afbeeldingen en video’s.