Zeker 52 gevangenen gedood bij rellen in Braziliaanse gevangenis

Bendeleden in een gevangenis in de noordelijke staat Pará in Brazilë hebben zeker 52 medegevangenen gedood tijdens rellen. Dat hebben de Braziliaanse autoriteiten maandag bekendgemaakt, aldus persbureau AP.

Volgens functionarissen van de Altamira-gevangenis zijn zestien van de slachtoffers onthoofd. Anderen zouden zijn gestikt, volgens lokale media als gevolg van een brand die gangleden hadden gesticht. De brand zorgde ervoor dat gevangenisbewaarders geen einde konden maken aan de rellen, die maandagochtend begonnen en vijf uur duurden.

Gijzelaars

Volgens de Braziliaanse krant O Globo zijn twee bewakers gegijzeld en later weer vrijgelaten. De gevechten zouden zijn ontstaan toen leden van een gang een ander gedeelte van de gevangenis binnen wisten te dringen.

Geweld komt veel voor in gevangenissen in Brazilië, het land met het op twee na hoogste aantal gevangenen ter wereld. In mei vonden 15 gevangenen de dood in de stad Manaus. Zij waren gewurgd of doodgestoken met aangescherpte tandenborstels. Begin 2017 kwamen 150 gevangenen om toen twee drugsbendes elkaar wekenlang te lijf gingen in gevangenissen door het gehele land.

De gevangenissen in het Zuid-Amerikaanse land zijn overbevolkt en bewakers hebben veelal moeite om de orde te bewaren en te voorkomen dat bendes hun drugsimperiums runnen van achter de tralies. De ultrarechtse president Jaïr Bolsonaro werd eind 2018 mede verkozen vanwege zijn belofte de criminaliteit in Brazilië aan te pakken, maar heeft vooralsnog het gevangenisgeweld niet weten in te dammen.

Beelden van de brand in de Altamira-gevangenis: