Van het kastje

Het was stevig sjouwen om de zware boekenkast aan de weg te zetten voor de gemeentelijke afvalophaaldienst. Twee dagen later lag hij er nog. „De auto is uitgevallen, het wordt morgen”, vertelden ze ons aan de telefoon. Vijf dagen later was hij er nog. We belden weer. „De kast was te zwaar, we komen met een grijper.” Vele telefoontjes later kwam er nieuws. „Er is momenteel geen grijper beschikbaar, zaag de kast in delen, dan komen we morgen met een gewone vrachtauto.” En daar kwamen ze. Mijn vrouw liep opgetogen naar buiten. De chauffeur keek bedenkelijk naar het hout. „Is er iets meneer?”, vroeg zij. „Ik kan dit niet meenemen”, antwoordde hij streng. „Ik zou een kast ophalen. Dit is geen kast.”

