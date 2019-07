Trump laakt Baltimores ratten

Met een nieuwe ronde weekend-tweets heeft president Donald Trump opnieuw progressief Amerika op de kast gejaagd.

Twee weken na een hele reeks tweets waarin de president vier donkere Amerikaanse Congresleden aanmoedigde „terug” te gaan naar de „landen waar jullie vandaan komen”, lanceerde de Amerikaanse president zaterdag een aanval op een ander Democratisch parlementslid, de Afro-Amerikaanse Elijah Cummings, niet toevallig ook voorzitter van de toezichtcommissie van het Huis van Afgevaardigden.

Trump twitterde zaterdag dat Cummings een grote mond opzet tegen de grenspolitie, terwijl „zijn district bekendstaat als het slechtste in de Verenigde Staten”.

Cummings is afgevaardigde voor het 7de district van Maryland, waaronder een groot deel van de binnenstad van Baltimore valt. „Cummings district is weerzinwekkend, een zooi, vergeven van de ratten en knaagdieren. Als hij zijn aandacht eens wat meer zou richten op zijn district, zou hij misschien kunnen helpen de troep op te ruimen.”

Directe aanleiding voor de tweets lijkt een uitzending van Fox & Friends te zijn, waarin een Republikeinse strateeg met de camera een kijkje was gaan nemen in West-Baltimore, nadat Cummings zich kritisch had uitgelaten over de situatie in de veel bekritiseerde opvangkampen aan de grens met Mexico. Te zien waren straten met dichtgetimmerde en vervallen huizen en afval op straat.

Maar de tweets vormden tevens de afsluiting van een week waarin het leiderschap van de Democratische Partij, waartoe ook Cummings behoort, harde kritiek op de president uitte naar aanleiding van het verhoor van speciaal aanklager Robert Mueller.

Als voorzitter van de toezichtcommissie kreeg Cummings deze week toestemming via de rechtbank werkgerelateerde mails en tekstberichten op te eisen van presidentsdochter Ivanka Trump, haar echtgenoot Jared Kushner en andere medewerkers van het Witte Huis.

Trumps tweets riepen onmiddellijk verontwaardigde reacties op. Democratische politici kwalificeerden Trumps opmerkingen als ‘racistisch’, waarop de president de beschuldiging terugkaatste naar de Democraten.

De lokale krant, The Baltimore Sun, drukte een snijdend hoofdredactioneel commentaar af. Aan het slot werd toegevoegd dat Trump als president veel meer macht heeft om iets te veranderen aan de toestand van slechte wijken dan enig individueel parlementslid. De kop luidde: ‘Je kunt beter een paar ratten hebben dan er een zijn’.

Medestanders van de president kwamen al gauw met weerlegging van het verwijt dat de tweets van Trump racistisch waren. Ze stuurden video’s rond van een reportage uit september vorig jaar waarin toenmalig burgemeester van Baltimore, Catherine Pugh werd gevolgd tijdens een werkbezoek aan een achterstandswijk in de stad. Je hoort haar op zeker moment zeggen: „Whoa, je kunt de ratten ruiken. Je ruikt de dooie dieren.”

Vorig jaar eindigde Baltimore op de negende plaats van Amerikaanse steden met de grootste rattenproblemen.