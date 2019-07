Tachtig woningen en hotel ontruimd na plofkraak Venlo

Tachtig woningen en een hotel zijn maandag ontruimd na een plofkraak op een pinautomaat in het centrum van Venlo. De omgeving van het gebouw aan de Keulsepoort is uit voorzorg afgezet, omdat het niet duidelijk is of er nog explosief materiaal is achtergebleven, meldt de politie Limburg. Er zijn geen gewonden gevallen bij het incident.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie doet de komende uren nog onderzoek bij de pinautomaat. Ook is de elektriciteit bij enkele omliggende panden afgesloten in verband met het onderzoek. De plofkraak vond rond 3.30 uur plaats in de nacht van zondag op maandag. Getuigen zagen de vermoedelijke verdachten wegvluchten op een scooter.

De omvang van de schade is nog onduidelijk. Deskundigen zullen controleren of het pand nog veilig is na de explosie. Hulpdiensten blijven de komende uren nog aanwezig. Bewoners in de omgeving zijn op een andere locatie opgevangen.