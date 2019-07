Oppositieleider Navalny ontslagen uit ziekenhuis: terug naar cel

Aleksej Navalny verkeert in goede toestand, zo melden de Russische media maandag. Hoewel de Russische oppositieleider zondag met een acute allergische reactie vanuit een gevangeniscel werd opgenomen in het ziekenhuis, wordt hij al gauw weer overgebracht naar de cel waar hij de allergie opliep.

Volgens een van zijn behandeld artsen, Anastasia Vasiljeva, valt het niet uit te sluiten dat Navalny is vergiftigd met een onbekende chemische substantie. De resultaten van het toxicologisch onderzoek worden volgens de arts achtergehouden. Ze vraagt zich af waarom de autoriteiten niet onderzoeken hoe Navalny dit kon oplopen. Verder schrijft ze dat Navalny leed aan contactdermatitis, maar dat hij er inmiddels goed aan toe is na een behandeling met ontstekingsremmers.

Een andere arts die Navalny behandelde, Jelena Sibkina, zegt daarentegen volgens persbureau Reuters dat er „geen bewijs bestaat” dat de oppositieleider is vergiftigd. Het ziekenhuis waar hij was opgenomen wil uit privacyoverwegingen geen commentaar geven op Navalny’s toestand.

Lees ook: Hoe voorkom je een tweede Maidan? Zo pakt de Russische politie ‘illegale’ demonstraties aan

Oorzaak Navalny’s ziekte onduidelijk

De arts raadt het af om Navalny, die last had van „ernstige zwellingen” en rode uitslag in het gezicht, terug te sturen naar de cel waar hij die kwalen opliep. Daar zou hij immers opnieuw in contact kunnen komen met de giftige substantie en dat zou ditmaal ernstigere gevolgen kunnen hebben. Vasiljeva roept daarom op tot een onafhankelijk onderzoek. Volgens Navalny’s advocaat Olga Michajlova zat haar cliënt in de cel met vijf anderen, maar alleen Navalny werd ziek.

Eerder zei Leonid Volkov, de stafchef van Navalny dat, dat hij óók een allergische reactie kreeg nadat hij 28 dagen had vastgezeten in dezelfde gevangenis. Volgens Volkov zou dat te maken kunnen hebben met de slechte hygiëne aldaar. De oorzaak van Navalny’s ziekte blijft dus vooralsnog onduidelijk.

Navalny is de bekendste oppositieleider van Rusland. Hij wordt geregeld gearresteerd en voor korte tijd vastgehouden. Twee jaar geleden kreeg hij tot tweemaal toe het groene ontsmettingsmiddel Zeljonka in zijn gezicht gegooid. Daardoor verloor hij een deel van zijn zicht. Woensdag werd hij gearresteerd en voor dertig dagen vastgezet voor het organiseren van een illegale demonstratie.

Afgelopen week riep Navalny op tot een grootschalige demonstratie voor eerlijke gemeenteraadsverkiezingen in Moskou. Tientallen oppositieleden worden geweerd van deelname aan die verkiezingen op 8 september. Zaterdag werden bij de demonstratie ruim 1.300 mensen gearresteerd. Voorafgaand aan het protest werden naast Navalny ook andere oppositieleiders gearresteerd.