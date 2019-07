Oproep tot massale protesten na dood vijf jonge Soedanezen

Vijf jonge Soedanese demonstranten zijn maandag doodgeschoten tijdens een vreedzame demonstratie in de stad El Obeid. Dat meldt persbureau AFP. Vier van de slachtoffers zaten op de middelbare school. Zij waren de straat opgegaan om te protesteren tegen een tekort aan brood en benzine in hun woonplaats.

De demonstranten zouden door scherpschutters van militaire of paramilitaire groeperingen zijn gedood. Volgens de Sudanese Professionals Association (SPA), de vakbond achter de massale protesten van de afgelopen maanden, was er sprake van een „slachtpartij”. De bond heeft Soedanezen opgeroepen de straat op te gaan om de dood van de demonstranten te wreken en te eisen dat de daders berecht worden. Niet veel later waren grote groepen demonstranten te zien in de hoofdstad Khartoum. Ook bij het ziekenhuis van El Obeid zou gedemonstreerd worden door honderden jonge Soedanezen.

‘Revolutionairen gedood’

Siddig Youssef, een van de leiders van de demonstraties, stelt dat de onderhandelingen tussen de zittende militaire regering en de burgerbeweging moeten worden stilgelegd. „We kunnen niet aan tafel zitten met degenen die toestaan dat revolutionairen worden gedood”, schrijft hij in een verklaring.

Dinsdag staan weer onderhandelingsgesprekken gepland tussen de Militaire Raad en de leiders van de protesten. Begin deze maand kwamen zij tot een eerste akkoord waarin is vastgelegd dat militairen en burgers tijdens een overgangsperiode van drie jaar de macht gaan delen. Hierna zullen verkiezingen volgen. Tijdens aankomende gesprekken zullen de details van dit akkoord bepaald worden.

Het is niet de eerste keer dat de Soedanese protesten die in december begonnen bloederig eindigen. Vorige maand kwamen tientallen demonstranten om het leven toen een betoging in Khartoum met harde hand werd neergeslagen door leden van de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF). Het officiële dodental ligt op 87, volgens tellingen van artsen die zich bij de demonstranten hebben aangesloten zijn die dag echter nog veel meer mensen omgekomen.