Nikabdraagster Najat: ‘Bij mij blijft-ie gewoon op’

Najat (30) draagt buitenshuis een nikab. Dan zie je alleen haar bruine ogen achter haar bril. Ze vindt het naderende boerka- en nikabverbod een onzalig idee. Maar nu het op 1 augustus een feit is, gaat ze van het positieve uit en rekent ze erop dat het niet, of zo min mogelijk, gehandhaafd wordt.

Najat draagt haar nikab al negen jaar. Ze koos daar zelf voor, benadrukt ze. Ze is van Marokkaanse afkomst, groeide op in Friesland en woont nu met haar man in Utrecht. Ze heeft drie kinderen. Ze wil niet met haar achternaam in de krant, het onderwerp is te gevoelig.

Ze piekert er niet over om haar nikab af te zetten. „Bij mij blijft hij gewoon op.” Ze vraagt zich af hoe overheid zou willen handhaven. „Ik las de wet nog even na. Daarin staat dat buschauffeurs, beveiligers en zo hierop moeten toezien. Ik voorspel weinig goeds van zo’n burgerwacht. Mijn zorg is dat gewone burgers vinden dat ze het heft in eigen handen mogen nemen en me lastig gaan vallen. Ik hoop dat de overheid zijn beschermingsplicht ook tegenover mij nakomt.”

Ze verwacht niet heel veel last. Met de bus gaat ze niet vaak. Ze moet wel af en toe naar het ziekenhuis. Tot nu toe liep ze met haar dochtertje aan de hand en met haar nikab op naar binnen. Eenmaal in de spreekkamer met een vrouwelijke arts sloeg ze haar sluier naar achter. „Maar nu zou ik het ziekenhuis niet meer in komen. Áls ze echt gaan handhaven.”

In het Belgische Etterbeek hebben ze al sinds 2009 ervaring met een verbod op gezichtsbedekkende bekleding

Het argument dat sommige vrouwen van hun nikab verlost worden door het verbod, vindt ze onzin. „Ik draag de nikab in eerste plaats om mijn Heer te behagen. Dit is mijn eigen keus, die ik uit volle overtuiging heb genomen. Een keus die mij gelukkig maakt en die niemand schaadt.”

Onnodige spanningen

Er zullen altijd mensen zijn die denken dat ze haar het dragen van een nikab kunnen verbieden, zegt ze. „Vaak zijn dat mensen die altijd wat aan te merken hebben of je nou met nikab loopt, hoofddoek of piercings.”

Als iemand aan haar vraagt waarom ze een nikab draagt, gaat ze altijd in gesprek, zegt ze. Ze weet ze met haar heldere stem vanachter haar sluier ook nog wel eens iemand te overtuigen. „Als ik zie hoe onbeschoft ik soms word aangesproken, dan durf ik wel te zeggen dat ik, met mijn nikab, beter communiceer dan zij. Je communiceert niet alleen met je gezicht, maar met je hele gedrag. Ik zou tegen de overheid willen zeggen: misschien zijn lessen ‘omgang met de medemens’ wel belangrijker dan de wet die jullie gemaakt hebben.”

Het belang van identificatie waar voorstanders van de wet mee schermen, vindt ze overdreven: „Identificatie is geen probleem, zegt ze. „De politie heeft me nog nooit aangehouden maar als dat zou gebeuren, zou ik mijn gezicht tonen.”

Najat vindt het jammer dat de politiek deze groep vrouwen gebruikt om „een wit voetje te halen bij de bevolking”. Terwijl ze zo haar recht afnemen zich te kleden zoals ze wil. „Terwijl ik geen enkel gevaar vorm voor de maatschappij.” Het zorgt voor onnodige spanningen, vindt ze. „Maar goed. Ik laat het allemaal op me afkomen.”