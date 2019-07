Niet iedereen is blij met Blaricum Beach

Als je er op de A27 langsrijdt, zou je het niet zeggen, maar ‘het paradijs’ is even voorbij afslag Huizen in aanbouw. Een paar maanden geleden was dit braakliggende land, vlak langs de Stichtse Brug naar Flevoland, nog vooral in trek bij honden en junks. Nu wiegen er witte hangmatten en lampionnen in de wind. Knijp je ogen dicht en de bocht in het Gooimeer is net een mediterrane baai. En met een beetje fantasie hoor je de ruisende zee in de voorbijrazende snelweg.

Eindelijk heeft Blaricum een echt strand, met zand, palmbomen, parasols en ligbedden. En een eigen strandtent: Blaricum Beach. Op een zonnige weekenddag moet je er rond het middaguur zoeken naar een plekje. Bordjes met ‘Laguna Beach’ en ‘Paradise’ zijn op palen getimmerd, op de grijshouten tafeltjes staan gevulde wijnkoelers en glazen prosecco. De gitaarklanken van Buena Vista Social Club klinken zachtjes.

Lang gekoesterde wens

Een eigen strand is een lang koesterde wens van Blaricum. Al jaren worden er plannen gemaakt, in 2014 legde de gemeenteraad de ambitie vast in een visie. Blaricum aan zee, was de naam van het plan van de betrokken projectontwikkelaar. Een „upgrade” waarmee het volgens velen ietwat miezerige strookje land een „levendige ontmoetingsplek voor de lokale bevolking en een trekpleister voor de omgeving” zou worden. Op een nieuw op te spuiten eilandje voor de kust konden onder meer een ‘boutiquehotel’ en een yogaschool komen.Inspiratie voor het project: „een Scandinavisch vissersdorpje”.

Vijf jaar later dobberen op de plek van het beoogde eiland nog altijd eenden. Dit voorjaar gaf de betrokken projectontwikkelaar aan de financiering niet rond te krijgen. Toch startte de gemeente begin dit jaar vast wel het opknappen van het gebied, als voorbereiding op andere plannen. Er kwamen parkeerplekken, fietsenrekken en op de bestaande oever werd extra zand gespoten. En om de Blaricummers deze zomer al te voorzien, kregen twee lokale horecaondernemers de mogelijkheid een tijdelijke strandtent in te richten. Burgemeester Joan de Zwart-Bloch (D66) luisterde de opening van Blaricum Beach op 10 mei met een toespraak op.

Bergen zwanenpoep

Het dorp zat te springen om een strandtent, weet geboren Blaricumse Marita Steenbeek, die samen met partner Erik Joosen de nieuwe strandtent runt. Vroeger ging ze langs de oever wel eens surfen, maar vooral herinnert ze zich „bergen zwanenpoep” en „slonzig gras”. „Mensen willen niet altijd helemaal naar Zandvoort hoeven rijden. Ik hoorde het al jaren van iedereen: waarom is er híer niks?”

Toch ziet niet iedereen in het Gooi de upgrade zitten. Nog geen drie weken was Blaricum Beach open of de vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) diende een bezwaarschrift in bij de gemeente. Bijna honderd jaar zet de VVG – negenhonderd leden, contributie 25 euro per jaar – zich al in om te zorgen „dat het Gooi een prachtig stukje Nederland blijft”. Ze volgt de plannen voor een Blaricums strand al jaren met argusogen.

Het stukje oever is, zegt voorzitter Hans Metz, zelf woonachtig in Naarden, „kruidenrijk grasland”, vol met „bijzondere plantjes”. De grote keverorchis bijvoorbeeld, en het zeer zeldzame vierkantsmos. Strand zou er volgens de VVG nooit mogen worden aangelegd, laat staan horeca.

Geen begrip

„Natuur? Dit is toch allemaal door mensen aangelegd”, zegt Maarten Govers. Hij is deze zondagmiddag voor het eerst op het nieuwe strand. Leuk vindt hij de „hippieachtige sfeer”. Over de bezwaren van de VVG: „Flauwekul. Dit gebied is toch juist bedoeld voor recreatie. Dan moet je niet opeens gaan zeuren over natuur.” Voor de bezwaren van de VVG is deze middag op het strand weinig begrip. Ook eigenaresse Steenbeek begrijpt er nog altijd niets van. „De A27 loopt hier notabene langs, dat is toch veel schadelijker!” Bovendien, zegt Steenbeek: „Wij houden enorm rekening met de natuur, elke avond lopen we rond met vuilniszakken om het afval op te ruimen. Het is hier schoner dan ooit.”

Direct toen het bezwaarschrift was ingediend startte Steenbeek een petitie: „Wij van Blaricum Beach denken dat wij voorzien in een behoefte.” Binnen een paar dagen volgden bijna drieduizend ondertekeningen. Ook op Facebook stroomden tientallen steunbetuigingen binnen.

Zelf is hij, erkent Metz, „geen groot bezoeker van stranden.” Toch snapt de 73-jarige VVG-voorzitter best wat er leuk aan is. „Ik gun die mensen heus hun plezier. Maar er zijn heel veel vormen van plezier die niet mogen. En ik constateer dat de gemeente dit plezier op een manier organiseert die niet is toegestaan.”

Te laat

Het bezwaarschrift leidde inmiddels ook tot schriftelijke vragen van Provinciale Statenleden van D66, GroenLinks en PvdA, die van de provincie willen weten of de ontwikkeling is toegestaan. Eigenlijk, zegt Metz, is men al te laat. Want met het opspuiten van het strand is de natuur volgens hem al grotendeels aangetast.

„Maar wij laten het er niet bij. Zij willen dit definitief tot strandgebied omvormen en dat proberen we alsnog te verhinderen.”

De gemeente Blaricum laat via een woordvoerder weten het advies van de eigen Commissie voor de Bezwaarschriften af te wachten. Ook benadrukt men het belang van de ontwikkeling: „Bewoners van Blaricum en omgeving krijgen hierdoor de kans om te genieten van het mooie stukje Blaricum aan het Gooimeer.”

Steenbeek heeft er ondertussen vertrouwen in dat het strand er blijft. „Mensen moeten kunnen recreëren in eigen gebied, dat is ook best een belang. Zet gewoon een hek om de natuur hier verderop. Zodat niemand aan die bloemen kan zitten.”