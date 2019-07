Militaire afleiding

Het gebeurde eind vorige week op het strand van Riva dei Greci bij Metaponto in de regio Basilicata in Italië. Badgasten stuitten op een grote zeeschildpad die rondscharrelde door het zand. „Hij zit vast in een kuil”, zei een van hen. Ze besloten hem te helpen. Met zachte dwang dirigeerden ze hem terug naar de zee, terwijl ze de onvergetelijke scène vastlegden op video met hun mobiele telefoons. „Wat een spektakel”, zei de jongen met de rode zwembroek. „Dit is de ongerepte natuur.” Ze gaven hem het laatste duwtje op de kustlijn en applaudisseerden terwijl hij van hen wegzwom.

Het enige jammere was dat die schildpad niet vastzat in het zand, maar een kuil aan het graven was om haar eieren in te deponeren. De badgasten hebben zonder het te weten live op Instagram de voortplanting gefrustreerd van een zeldzame diersoort.

Toerisme schaadt de natuur en daarbij hoeft er niet eens sprake te zijn van opzet, kwade wil of verregaande nonchalance. Eenvoudige onwetendheid volstaat. Daar kun je heel boos om worden en dan zou je gelijk hebben. Het alternatief is om er een oplossing voor te verzinnen.

In de Rode Zee kun je schitterend duiken. De Golf van Akaba bij Jordanië is beroemd om zijn koraalriffen. Het fotogenieke Yamanieh-rif bevindt zich op tien kilometer ten zuiden van de stad Akaba. De touroperator Aqabawi biedt op de Nederlandse site van TripAdvisor duikexcursies aan „voor een schone zee-ervaring”. „Deelnemers zullen hun uitrusting gereed maken om het water in te gaan met een Snorkelgids. Deelnemers zullen een snorkeltour maken gedurende 2-3 uur waarbij ze de prachtige kleurrijke koralen en het onderwaterleven van de Rode Zee observeren met onderwaterfotografie. Deelnemers krijgen een traditionele maaltijd bereid op het strand met een Arabische kruidenthee. Deelnemers worden teruggebracht naar hun hotels.” En Aqabawi is niet de enige.

Het probleem hierbij is dat de koraalriffen zwaar te lijden hebben onder al die aandacht. Alleen de zonnebrandcrème van de toeristen is al funest voor het koraal, om nog maar te zwijgen van iedereen die er per ongeluk of expres stukken van afbreekt of van de ankers van jachten die daar worden neergelaten.

De oplossing die de autoriteiten voor dit probleem hebben bedacht, mag met recht onconventioneel worden genoemd. De Aqaba Special Economic Zone Authority heeft een stukje verderop militaire voertuigen naar de bodem van de zee afgezonken. Het gaat om negentien exemplaren, waaronder een tank, een helikopter, een militaire ambulance en een antiluchtdoelinstallatie. Ze bevinden zich op zo’n twintig meter diepte.

Het doel van dit militaire vertoon onder water is niet om toeristen af te schrikken, al zou dat een gerechtvaardigde doelstelling zijn. Het idee erachter is veel geraffineerder dan dat. Dit militaire materieel op de zeebodem vormt de Underwater Military Museum Dive Site. Het staat daar om de aandacht af te leiden. De bedoeling is dat toeristen deze groteske onderwaterexpositie zo interessant vinden dat ze daar gaan duiken in plaats van bij het Yamanieh-rif en dat het koraal daardoor een adempauze krijgt om zich te herstellen van zijn eigen populariteit.

