Marktleiders in maaltijdbezorging willen nu sámen de grootste worden

Dit voorjaar wilde hij er nog niets van weten. Een fusie met de Britse maaltijdbezorger Just Eat? Nee, daar had topman Jitse Groen van Takeaway.com geen oren naar. Groen (41) kreeg de vraag omdat een van de aandeelhouders van Just Eat zich even eerder ontevreden had uitgelaten over de prestaties van het bedrijf. Bij de Britse marktleider ontbrak het aan visie, luidde het verwijt. Een krachtenbundeling met een branchegenoot moest dat verhelpen.

Bovendien slaagde Just Eat er maar niet een geschikte nieuwe topman te vinden. En de in januari vertrokken Peter Plumb was ook al geen onverdeeld succes, klaagde het activistische Cat Rock Capital in februari. Het Nederlandse Takeaway.com, in eigen land actief als Thuisbezorgd.nl, leek dé oplossing: snel groeiend, ambitieus en nog altijd bestuurd door de man die het bedrijf in 1999 oprichtte en de markt door en door kent.

Groen counterde dat voorstel eenvoudig. „Er zijn veel gemakkelijkere manieren om een topman aan te trekken dan het samenvoegen van twee grote bedrijven”, zei hij tegen nieuwssite Financial News.

Dit weekeinde werd bekend dat die fusie er mogelijk toch komt. Zaterdag kondigde Just Eat aan dat het met Takeaway in onderhandeling was. Maandagochtend volgde het bericht dat beide partijen een voorlopig akkoord hebben bereikt. Als de fusie doorgaat en wordt goedgekeurd door toezichthouders, ontstaat daarmee „een van de grootste online maaltijdbezorgers ter wereld”, schrijven ze in een gezamenlijk persbericht.

Fusie van gelijken

De combinatie van Takeaway (240 miljoen euro omzet, 1.100 werknemers) en Just Eat (omgerekend 860 miljoen euro omzet, 3.300 werknemers) wordt in de berichten gepresenteerd als een fusie van gelijken. Beide bedrijven worden op de beurs min of meer gelijk gewaardeerd, op ongeveer 5 miljard euro. En de aandeelhouders van Takeaway en Just Eat krijgen een vergelijkbaar belang in het fusieconcern, 48 procent tegenover 52 procent.

Ook de plekken in de top worden eerlijk verdeeld. Jitse Groen gaat het nieuwe bedrijf leiden, de financiële man Paul Harrison komt van Just Eat. In de raad van bestuur zullen meer mensen van Takeaway zitten, in de toezichthoudende raad krijgt Just Eat juist meer stoeltjes. Mike Evans, de huidige president-commissaris van Just Eat, wordt de hoofd van dat orgaan.

Tegelijkertijd heeft het voorlopige akkoord ook trekjes van een overname van Just Eat. Bij het bevestigen van de gesprekken zaterdag meldde Takeaway al dat er wat hen betreft maar één scenario mogelijk was: „een bod op Just Eat door Takeaway.com”. Aandeelhouders van het Britse concern moeten hun aandelen dan ook omruilen naar stukken Takeaway.

Tevens krijgen de aandeelhouders van Just Eat, anders dan die van Takeaway, een lokkertje: bij het wisselen van de stukken krijgen ze een premie van 15 procent ten opzichte van de slotkoers van vrijdag. Daarnaast zal het fusiebedrijf gevestigd zijn in Amsterdam, zowel fysiek als juridisch. Wel zal op termijn de notering aan de Amsterdamse beurs verdwijnen, laat een zegsman weten. Ook blijft „een significant deel van de activiteiten” in Groot-Brittannië.

De grootste zijn

Voor het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl is de combinatie met Just Eat de zoveelste gewaagde stap in slechts een paar jaar tijd. Nadat oprichter Groen zijn bedrijf in Nederland had uitgebouwd naar een gevestigde waarde besloot hij in 2008 om Duitsland te gaan veroveren, een van de grootste markten van Europa. Aanvankelijk deed hij dat alleen met Lieferservice.de, maar in 2014 kocht hij ook concurrent Lieferando.

Het vormde de opmaat naar een hevige strijd met het eveneens Duitse Delivery Hero, op dat moment nog marktleider als eigenaar van onder meer Foodora en Pizza.de. Maar nadat Delivery Hero vorig jaar al de Nederlandse activiteiten stopzette, gaf het zich eind vorig jaar ook in thuismarkt Duitsland gewonnen. Takeaway nam alle activiteiten daar over voor 930 miljoen euro, waardoor het er nu onbedreigd marktleider is.

Dat gevecht om marktdominantie in Duitsland maakte eens te meer duidelijk waar het bij maaltijdbezorgers om draait: de grootste worden. Want zodra je de meeste klanten hebt, komen de restaurants vanzelf naar je platform toe, en andersom. Dat maakt het heel moeilijk om je als nieuwe partij een markt in te vechten. Takeaway.com maakte in 2012 bijvoorbeeld de overstap naar Groot-Brittannië, maar verkocht die activiteiten vier jaar later aan Just Eat toen duidelijk werd dat het Britse bedrijf niet meer in te halen was. Andersom verkocht Just Eat zijn afdeling in de Benelux aan Takeaway.

Geen eigen koeriers

De keuze om nu samen verder te gaan is goed uit te leggen: Takeaway en Just Eat vullen elkaar prima aan. Het Nederlandse bedrijf is marktleider in Nederland, Duitsland, België en Oostenrijk, terwijl Just Eat een enorme voorsprong heeft in Groot-Brittannië en ook groot is in Ierland, Spanje, Italië en Brazilië. Nergens zijn ze allebéi een grote speler.

Daar komt bij dat ze allebei op ongeveer dezelfde manier werken: Just Eat en Takeaway handelen de bestellingen af, maar regelen zelden ook de bezorger. Aangesloten restaurants moeten het eten zelf naar de klant toe brengen. Dat is anders bij concurrenten zoals Deliveroo en Uber Eats, die volledig draaien op eigen koeriers.

Ten slotte krijgen Just Eat en Takeaway.com door samen te gaan alleen maar meer schaalgrootte. Daardoor worden investeringen in technologische ontwikkelingen bijvoorbeeld gemakkelijker. Die sterke positie kan het bedrijf goed gebruiken nu ook internetbedrijven vanuit andere industrieën de overstap naar maaltijdbezorging maken. Zo is Uber al een tijdlang actief met Uber Eats en nam Amazon dit voorjaar voor 575 miljoen euro een flink belang in Deliveroo.

Maar voorlopig moet de fusie eerst nog worden afgerond, benadrukken beide bedrijven. Just Eat en Takeaway hebben tot 24 augustus om tot een definitief akkoord te komen. Beleggers zien de plannen in elk geval zitten, zo bleek. Het aandeel Takeaway stond tegen het einde van de handelsdag op een winst van bijna 4 procent, Just Eat werd zelfs 28 procent hoger verhandeld.