Maaltijdbezorgers TakeAway en Just Eat samen verder

De Nederlandse maaltijdbezorger TakeAway.com, bekend van Thuisbezorgd.nl, gaat waarschijnlijk samen verder met Britse branchegenoot Just Eat. Nadat de bedrijven afgelopen weekend meldden dat er gesprekken liepen over een mogelijke overname, hebben ze maandag een principeakkoord bereikt. De totale beurswaarde van de twee bedrijven is ongeveer 10 miljard euro.

Als de overname doorgaat, krijgen aandeelhouders van Just Eat 52,2 procent van de aandelen en de eigenaren van Takeaway 47,8 procent. Just Eat is heeft een groot marktaandeel in onder andere het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Noorwegen, Denemarken en Spanje. TakeAway is marktleider in Duitsland, Nederland, België en Polen.

De Enschedese TakeAway-directeur Jitse Groen komt aan het hoofd te staan van het nieuwe bedrijf. Paul Harrison van Just Eat wordt de financieel directeur. Het bedrijf zal zich vestigen in Amsterdam. Daarnaast wil het een beursnotering in Londen.

Het Nederlandse TakeAway werd in 2000 opgericht als Thuisbezorgd.nl. Inmiddels is het bedrijf actief in elf landen en heeft het 2.600 medewerkers. Vorig jaar nam het bedrijf de Duitse concurrent Delivery Hero over.

Nu een principeakkoord is bereikt, moeten de aandeelhouders en de mededingingsautoriteiten nog akkoord gaan, voordat de fusie definitief is. Bij het openen van de beurs maandag, waren de aandelen van de TakeAway met 4,4 procent gestegen.