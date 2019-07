Luiers en rompers mee naar het festival, ouders nemen vaker hun kinderen mee

Rutger-Jan Rietman (40) stond lekker te dansen – een dj draaide vrolijke plaatjes op festival Into The Great Wide Open. Zijn twee kinderen (toen 3 en 5) lagen te slapen in de tent op het campingterrein. Hij had samen met vrienden, wier kind ook in de tent lag, een babyfoon-app geïnstalleerd op hun telefoon. Alles onder controle.

Op de terugweg naar de camping zagen ze dat de babyfoon zonder dat ze het merkten drie keer was afgegaan. Rietman: „Dus wij in een drafje naar de tent.” Ondertussen was de dj gestopt met draaien en werd er omgeroepen: er zijn huilende kinderen op de camping die hun ouders zoeken.

In hun tent stond een onbekende vrouw. „Mijn zoon was wakker geworden omdat hij moest plassen”, zegt Rietman. „Hij had ‘Mama, mama’ geroepen en die vrouw had dat gehoord. Ze hielp hem met plassen en kwam er daarna achter dat er nog twee kinderen in de tent lagen, maar geen ouders. Wij kwamen toen net aanlopen. Mijn zoontje was niet overstuur, maar we voelden ons wel eventjes ouders van niks.” Na dit „debacle” spraken ze „diensten” af: ’s avonds ging een van de twee naar het festival, de ander bleef bij de tent.

Je zou kunnen denken: kinderen worden vroeg wakker en gaan vroeg naar bed, moeten op onhandige momenten naar de wc en je kunt ze kwijtraken – waarom zou je die meenemen naar een muziekfestival?

Toch doen ouders het en steeds meer festivals stellen zich erop in. Zwarte Cross is gratis voor kinderen onder de 1.40 meter. Bij Mandala Festival kunnen ze overnachten in het Kids Hostel, een afgezet gebied waar slaaptenten, theater, muziek en knutselspullen zijn. Bij Into The Great Wide Open is er een speurtocht, kinderen maken een festivalkrantje, versieren en verkopen cupcakes en bij een aantal podia zijn speeltuinen.

Mark van der Heijden (44) uit Tilburg heeft een tweeling van 12 jaar. De jongens zijn vijf keer meegeweest naar Best Kept Secret, en verder ook naar Down the Rabbit Hole, Into The Great Wide Open, Festival Mundial, Grasnapolsky en Here Comes The Summer. Een van de twee heeft veel van de polsbandjes nog om. Van der Heijden: „Ik draai thuis vaak muziek en wij vinden het leuk om de jongens te laten zien waar wij plezier uit halen. En zij kijken er ook enorm naar uit.”

„De generatie die is opgegroeid met festivals, heeft nu kinderen”, zegt festivalorganisator Marcel Mingers. „Die nemen ze gewoon mee, zo kunnen ze toch nog een feestje vieren.”

Foto Kim Balster

Mingers bedacht Mandala Festival. Of eigenlijk bedacht zijn dochter het. Ze maakte vier jaar geleden een tekening en zei: „Papa, ik wil een festival voor papa en voor mij, waar wij samen naartoe kunnen.” Mingers organiseert ook Extrema Outdoor Belgium en Solar Weekend. Vorige maand waren er 6.000 bezoekers, waarvan 700 kinderen op het vierdaagse feest in Wanroij.

Bolderkar mee

Het is wel een gesleep en gesjouw. Naast de kampeerspullen gaan nog mee: kinderslaapzakken, matjes, veel handdoeken, een po, melkpoeder en fles, thermoskan, een tuitbeker, een bolderkar of een buggy. En misschien moet de wipstoel ook maar mee. En een parasol?

De rugzak voor op het festivalterrein is ook goed gevuld. Rutger-Jan Rietman nam mee: luiers, billendoekjes, rijstwafels, water, rompers, zonnebrandcrème, kinderkoptelefoons, gesmeerde boterhammen, Liga-koeken en een doek om schaduw mee te creëren.

Gehoorbescherming voor kinderen

Te hard geluid kan bij kinderen gehoorschade veroorzaken. Bij geluid boven de 80 decibel kan er al gehoorbeschadiging ontstaan. Het gemiddelde concert zit op 103 decibel (afgesproken met de overheid in 2014). Speciale oordopjes of koptelefoons filteren het schadelijke geluid weg, maar kinderen kunnen hun ouders en de muziek gewoon horen. Merken als Alpine, Alecto en Baby Banz verkopen gehoorbescherming voor kinderen.

De eerste keer dat de tweeling mee was vond Mark van der Heijden niet per se een succes. De jongens waren vijf en mee naar Into The Great Wide Open op Vlieland. „Alt-J speelde op het hoofdpodium en die wilde ik heel graag zien. Na tien minuten moesten we weg, ik weet niet meer precies waarom, maar ze hadden toen veel aandacht nodig.”

Van der Heijden noemt nog een nadeel: „De kinderen houden het minder lang vol. Je moet je aanpassen aan hun tempo. Soms iets eerder naar huis. Daar staat tegenover dat mijn kinderen gedreven zijn, een planning maken, op tijd bij het podium willen zijn zodat ze gegarandeerd vooraan staan. Het is alsof je zelf weer voor het eerst naar een festival gaat.”

Bij slecht weer helpt het enorm als je een kind bij je hebt, zegt Stijn Ghijsen (44) uit Zunderdorp. Hij nam zijn zoontje (toen 2) mee naar Here Comes The Summer. „Ik zette de tent op in de stromende regen, terwijl mijn zoon naast mij in de bolderkar lag te tetteren en te lachen. Zonder hem had ik gedacht: wat een rotweer, en was ik sowieso chagrijnig geweest.” Eenmaal op het festival danste en stampte zijn zoon vrolijk in de plassen. „Mensen om ons heen genoten er ook van.”

Tandjes poetsen

Into The Great Wide Open, Mandala en Here Comes The Summer organiseren activiteiten voor kinderen. Op Mandala Festival kun je samen op pad, of een avondje apart van elkaar doorbrengen. Voor 15 euro kan je kind (vanaf 4 jaar) een nachtje blijven slapen in het Kids Hostel. Er is kinderopvang, theater, knutselprojecten, muziekworkshops, avondeten. Marcel Mingers: „We poetsen de tandjes en om 22 uur is het stil. De volgende dag halen ouders ze om 11 uur weer op. De afgelopen jaren hebben honderden kinderen zo bij ons gelogeerd en we hebben nog nooit een vader of moeder hoeven bellen om een kind eerder op te halen.”

Deze festivals werken met meerdere kleine podia in plaats van een hele grote main stage. Vanuit veiligheids-oogpunt, zegt Mingers. 10.000 man bij een muziekoptreden is niet verstandig met kinderen erbij. „Het moet gemoedelijk blijven.”

NRC Opvoeden Elke week de beste opvoedstukken en tips Inschrijven

Best Kept Secret en Down The Rabbit Hole, waar Mark van der Heijden zijn kinderen mee naartoe nam, doen niks voor kinderen. De adviesleeftijd is vanaf 16 jaar. Hoe gaat dat dan als je jonge kinderen toch meeneemt? Van der Heijden: „Je betaalt in elk geval de volle prijs, 169 euro per kaartje.” Ontmoedigingsbeleid. Toch gaat de tweeling sinds hun achtste mee. Van der Heijden heeft daar geen slechte ervaring mee, „ze zijn professionele festivalgangers”. En al die drank en drugs dan? Je kinderen kunnen zomaar naast mensen staan die dertig bier op hebben of een xtc-pil. „Bij Best Kept Secret is me zoiets niet opgevallen. Bij Down The Rabbit Hole is dat misschien meer aan de hand, maar wij gaan rond 23 uur naar de camping, dus de mensen die zwaar onder invloed zijn missen we dan.”

Foto’s Kim Balster

Thomas van Aalten, vader van drie (4, 9 en 11), gaat graag naar concerten, maar niet met zijn kinderen. Hij ergert zich aan „de behoefte van sommige ouders om hun kinderen overal mee naartoe te slepen”. Hij ziet genoeg voorbeelden: een meisje van 6 dat met haar moeder sushi zit te eten. En kinderen op een terras achter de iPad omdat hun ouders „zo nodig rosé in de zon willen drinken”. „Er lijkt geen onderscheid meer tussen jeugdcultuur en cultuur van de ouders. Ik denk dat het gezond is als kinderen hun eigen entertainment hebben en volwassenen ook.”

Lees ook: Mag mijn kind van 12 een slokje alcohol?

De familie Van der Heijden ging afgelopen weekend met de camper naar Welcome to The Village in Leeuwarden. De tweeling houdt nog meer van muziek en festivals dan wij, zegt Mark van der Heijden. Ze pluizen uit welke acts er spelen en hebben een wensenlijst. Van der Heijden ging met ze mee naar Ronnie Flex – nee, ze hebben niet altijd dezelfde muzieksmaak. Maar bij Robyn en Rosalía staan ze met z’n allen met plezier vooraan. „Alleen naar Lowlands gaan de kinderen niet mee. Dat was het eerste festival waar mijn vriendin en ik samen naartoe gingen. We zijn er meer dan twintig keer geweest, maar nooit met de jongens. Lowlands blijft van ons twee.”