Kerncentrale Borssele uitgeschakeld na storing in turbine

De kerncentrale in Borssele is sinds zondag buiten werking vanwege een storing in de turbine. Dat meldt de Zeeuwse exploitant en elektriciteitsproducent EPZ. Volgens het stroombedrijf is de veiligheid van de centrale niet in het geding, omdat de storing in het niet-nucleaire deel van de centrale zit. De toezichthouder Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is op de hoogte gebracht van de situatie.

De storing werd zondag rond 11.00 uur ‘s ochtends geconstateerd, waarna direct het veiligheidssysteem van de centrale werd aangesproken. Volgens een woordvoerder van de elektriciteitscentrale, die stroom levert aan omgerekend ongeveer een miljoen huishoudens (485 megawatt), wordt de oorzaak van de storing nog onderzocht. De kerncentrale kan nu geen stroom leveren aan het landelijke net. Het nog onduidelijk wanneer de centrale weer in gebruik genomen kan worden.

In februari vond er ook al een storing plaats in de turbine in Borssele. Destijds schaalde de toezichthouder de gebeurtenis in als ‘INES-niveau 0’: een kleine afwijking zonder veiligheidsconsequenties. In juni lag de centrale tijdelijk stil vanwege een onderhoudsstop en de jaarlijkse wissel van de splijtstof, de brandstof. Sinds eind juni was de centrale weer in bedrijf.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de kans op een kernramp in Nederland klein, maar er is een wel een rampenplan. Er bestaan vooral zorgen over de veiligheid van de kerncentrales Tihange en Doel in België. Daarom werden er vorig jaar uit voorzorg in het zuiden van Nederland jodiumpillen uitgedeeld.