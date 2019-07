Honkballer Loek van Mil (34) plotseling overleden

Zondag is de Brabantse honkballer Loek van Mil overleden aan „de gevolgen van een noodlottig ongeval”. Dat heeft de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) maandag bekendgemaakt. Op verzoek van de familie worden geen details over het ongeval naar buiten gebracht, meldt persbureau ANP. Van Mil is 34 jaar oud geworden.

Succesvolle carrière

De pitcher had een succesvolle honkbalcarrière. Vorige week kondigde hij aan te stoppen met honkbal, volgens Dagblad 010 omdat hij zich niet langer fit voelde. In de Nederlandse hoofdklasse kwam hij onder meer uit voor Honk- en Softbalclub Allen Weerbaar en Curaçao Neptunus. Ook speelde hij voor de Amerikaanse Minnesota Twins, de Los Angeles Angels of Anaheim en de Japanse Tohoku Rakuten Golden Eagles.

Bovendien kwam de werper 48 keer uit voor het Nederlands honkbalteam en deed hij mee aan grote toernooien als het wereldkampioenschap in 2007, de World Baseball Classic in 2013 en in 2017. In 2016 maakte hij deel uit van de nationale ploeg toen Nederland het EK in eigen land won.

De laatste jaren speelde Van Mil voor de Rotterdamse club Curaçao Neptunus.

De KNBSB schrijft Van Mil dankbaar te zijn voor „wat hij in zijn loopbaan voor het Nederlands honkbal betekend heeft”. Verder spreekt de bond over een groot verlies.