Farmareus Pfizer neemt concurrent Mylan over

Het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Pfizer neemt zijn kleinere concurrent Mylan over. Dat heeft Pfizer maandag bekendgemaakt. Mylan zal samengevoegd worden met Upjohn, het dochterbedrijf van Pfizer dat onder meer Viagra en de cholesterolpil Lipitor maakt. Mylan is 9,5 miljard dollar waard (8,5 miljard euro), Pfizer 240 miljard dollar (215,9 miljard euro).

De aandeelhouders van Pfizer krijgen 57 procent in handen van het nieuwe bedrijf, dat een andere naam krijgt. Mylan-aandeelhouders krijgen 43 procent. Mylan is momenteel gevestigd in Nederland maar zal na de fusie verhuizen naar de Amerikaanse staat Delaware. Het bedrijf zal bovendien actief zijn in Pittsburgh, Shanghai en het Indiase Hyderabad.

Pfizer verwacht dat het nieuwe merk volgend jaar 19 à 20 miljard dollar (17 tot 17,9 miljard euro) zal omzetten. Het merk zal geleid worden door twee Mylan-topmannen en een topman van Upjohn.

Zeldzame ziekten

De overname is typerend voor de ontwikkelingen in de farmaceutische industrie. Doordat de patenten van veelgebruikte medicijnen als Viagra zijn verlopen, is de concurrentie tussen producenten van deze zogenoemde generieke medicijnen toegenomen. Hierdoor is de prijs van deze pillen sterk gedaald. Pfizer kan met Mylan, een belangrijke speler op de markt voor generieke medicijnen, zijn positie versterken.

Naar verwachting zal het nieuwe merk na verloop van tijd weer afgestoten worden. Pfizer richt zich de afgelopen jaren minder op generieke medicijnen en probeert zich te onderscheiden door medicatie tegen kanker en zeldzame ziekten te ontwikkelen. Hiermee kan het meer beleggers aantrekken, die innovatieve bedrijven beter waarderen.