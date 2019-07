Drie van de vier commissarissen weg bij afvalverwerker AEB om problemen

Drie van de vier leden van de Raad van Commissarissen van het Afval Energie Bedrijf (AEB) stappen op naar aanleiding van problemen bij het afvalverwerkingsbedrijf. Dat heeft de Amsterdamse wethouder Udo Kock maandag in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad laten weten. Vanwege recente veiligheidsproblemen legde het AEB vier van de zes verbrandingsovens stil, waardoor afval zich in heel Nederland opstapelt.

De drie leggen op eigen verzoek hun functie neer, schrijft wethouder Kock. Onder hen is ook de pas aangetreden voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC), Yvonne Timmerman-Buck (CDA).

Vorige week werd 16 miljoen euro krediet beschikbaar gemaakt voor het AEB om de financiële noodsituatie bij de afvalverwerker op korte termijn te ondervangen. Tien miljoen daarvan was afkomstig van banken, zes miljoen euro van de gemeente Amsterdam. De afvalverwerker is volledig in handen van de gemeente. De RvC zou in conflict zijn geraakt met de gemeente Amsterdam, zo berichtten meerdere media.

Lees ook: Eén Amsterdamse afvaloven is nu een landelijk probleem

In ruil voor het krediet zou de gemeente twee nieuwe commissarissen voordragen. Een commissaris is al aangesteld, een tweede volgt volgens Kock binnenkort. Om wie het gaat, is niet duidelijk. Omdat volgens de interne regels de RvC van het AEB maar uit vijf personen mag bestaan, had een van de commissarissen sowieso moeten opstappen.

Veiligheidsproblemen

Het AEB is de grootste afvalverbrander van Nederland: zo’n 16 procent van al het afval in Nederland wordt door het bedrijf verwerkt. Ook levert het bedrijf warmte aan een deel van Amsterdam. Twee jaar geleden brak er in korte tijd vijf keer brand uit bij het bedrijf, waarop de toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied het AEB opdroeg om de gang van zaken te verbeteren.

Vier van de zes verbrandingslijnen voor afval werden begin juli per direct stilgelegd uit veiligheidsoverwegingen. Naar verwachting duurt het een half jaar voordat de veiligheidsproblemen bij AEB zijn opgelost. Door het stilleggen van een groot deel van de installatie loopt AEB structureel inkomsten mis. Tegelijkertijd kampt het bedrijf al jaren met financiële problemen. Volgens dagblad Het Parool zou de gemeente Amsterdam onderzoeken of het AEB gecontroleerd failliet kan gaan of gedeeltelijk verkocht kan worden.