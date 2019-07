Dodental Boko Haram-aanslag in Nigeria stijgt naar 65

Het dodental van een aanval door Boko Haram op een dorp in het noordoosten van Nigeria, is opgelopen naar 65. De aanslag van zaterdag, waarbij ook elf mensen gewond raakten, is daardoor de dodelijkste dit jaar, meldt persbureau AP.

Strijders van de terreurgroep arriveerden zaterdag per motor en openden het vuur op een groep dorpelingen die terugkeerde van een begrafenis. 21 van hen kwamen om het leven. Enkelen wisten aan het geweld te ontkomen en waarschuwden lokale autoriteiten. 44 anderen kwamen om het leven toen ze de aanslagplegers achtervolgden.

De aanslag zouden een vergelding zijn voor het doden van elf Boko Haram-leden door lokale milities, twee weken geleden. De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari riep op de verantwoordelijken voor de aanslag op het dorp op te sporen.

Lees ook: Deze drie kinderen ontkwamen aan Boko Haram

Schoolmeisjes en zelfmoordaanslagen

De islamitische terreurgroep Boko Haram is zeer actief in Borno, de noordoostelijke deelstaat van Nigeria. Ze probeert daar al tien jaar een islamitische staat op te richten. Sinds 2014 verwierf Boko Haram wereldwijde bekendheid door driehonderd schoolmeisjes te ontvoeren en door zelfmoordaanslagen te plegen.

Boko Haram opereert ook in de naburige landen Niger, Kameroen en Tsjaad. Naar schatting stierven 27.000 mensen door toedoen van de terreurgroep. Ook sloegen bijna twee miljoen mensen op de vlucht voor de gewelddadige groepering.