Doden en gewonden bij schietpartij op festival Californië

Bij een schietpartij op een culinair festival in Californië zijn zondag zeker drie doden gevallen en meer dan tien gewonden. Ook de schutter is omgekomen, meldt de politiecommissaris van de stad Gilroy, Scott Smithee, volgens persbureau Reuters. Volgens de politie was er mogelijk een tweede schutter. Het is niet bekend hoe ernstig de gewonden er aan toe zijn, mogelijk loopt het dodental nog verder op.

Op de laatste dag van het driedaagse Gilroy Garlic Festival, waar ruim 100.000 mensen op kwamen, opende een man het vuur op festivalgangers met een geweer. Volgens de autoriteiten lijkt het erop dat er in het wilde weg werd geschoten. Onder de doden is volgens NBC Bay Area een 6-jarige jongen. Volgens de zender waren er twee schutters.

De tweede verdachte zou nog voortvluchtig zijn. Op beelden op sociale media is te zien hoe mensen in paniek vluchten voor de kogels.

‘Absoluut voorbereid’

Ooggetuigen melden dat ze een witte man van in de dertig hebben zien schieten, maar dat is niet bevestigd. De politie is in groten getale uitgerukt en doet momenteel nog onderzoek naar de schietpartij. Over het motief van de schutter of schutters is nog niets bekend.

Gilroy, waar 60.000 mensen wonen, ligt ruim 170 kilometer ten zuidoosten van San Fransisco. Een getuige zegt tegen NBC Bay Area dat ze een schutter in alle richtingen zag schieten. „Hij mikte niet specifiek op iemand. Het was gewoon van links naar rechts, van rechts naar links. Hij was absoluut voorbereid op wat hij deed.”

Waarnemend burgemeester van Gilroy Marie Blankley noemde de schietpartij „hartverscheurend en tragisch” en de gouverneur van Californië, Gavin Newsom, noemde het incident op Twitter „gruwelijk”.