Blauw-zilver is niet alleen van Red Bull

Red Bull krijgt niet het alleenrecht op het gebruik in reclames of op verpakkingen van de kleuren blauw en zilver. Een claim van de energiedrankfabrikant om de kleuren als merk vast te leggen, is maandag afgewezen door het Europese Hof van Justitie. Dat meldt persbureau ANP. Red Bull wilde alle mogelijke blauw-zilveren combinaties vastleggen waarbij elk van de twee kleuren 50 procent omvat.

De uitspraak vormt het sluitstuk in een langlopende serie rechtszaken. Red Bull probeert sinds 2012 de kleuren blauw en zilver als merk te registreren. Eerst bij Europees Merkenbureau en toen bij het Gerecht van de Europese Unie. Zij oordeelden dat het verzoek onvoldoende „onderscheidend” was. Het Europees Hof van Justitie was de laatste instantie waarbij het bedrijf achter het drankje-dat-je-vleugels-geeft in beroep kon gaan.

Schoenen met rode zool

Een kleur als handelsmerk registeren is erg lastig. Vorig jaar is schoenenontwerper Christian Louboutin het wel gelukt. Hij heeft nu het alleenrecht over het produceren van schoenen met een rode zool.

De Oostenrijker Dietrich Mateschitz lanceerde de van oorsprong Thaise drank op de Europese markt in 1987. Het merk is bekend van marketingactiviteiten zoals Red Bull Air Race World Series, de Red Bull Crashed Ice en de Formule 1-teams Red Bull Racing en Scuderia Toro Rosso. Red Bull is actief in 171 landen en heeft 12.239 werknemers.