‘Aantal tijgers in India met 33 procent toegenomen’

Het aantal tijgers dat in India leeft, is sinds 2014 met driekwart toegenomen. Naar schatting leefden vorig jaar 2.967 tijgers in het land. Dat heeft de Indiase premier Narendra Modi maandag bekendgemaakt ter ere van de internationale dag van de tijger. Dit betekent dat driekwart van de tijgers die in het wild leven, zich in India bevinden.

De meeste tijgers (526) leven in de deelstaat Madhya Pradesh, gevolgd door Karnataka (524) en Uttarakhand (442). Volgens premier Modi laat de toename zien dat „India een van de veiligste habitats voor tijgers ter wereld” biedt. De afgelopen jaren is het aantal beschermde gebieden in het land toegenomen, evenals het aantal reservaten.

Hoewel dierenrechtenorganisaties blij zijn met de cijfers, zetten critici vraagtekens bij de methodologie die wordt gebruikt bij het tellen van de tijgers. Al langer luidt de kritiek dat het gebruikte statistische model niet zuiver is, ook zou het onderzoek uitgevoerd zijn door slecht getrainde onderzoekers.

De tijger is een bedreigde diersoort. De afgelopen decennia werden de dieren het slachtoffer van onder meer stroperij en ontbossing, ook zijn grote delen van hun leefgebied ingenomen door de mens. Verschillende tijgersoorten zijn inmiddels uitgestorven in het wild.