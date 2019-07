Uitslaande brand bij aanmaakblokjesfabriek in Oisterwijk

Bij een aanmaakblokjesfabriek in het Noord-Brabantse Oisterwijk is zondagavond brand uitgebroken. De brandweer heeft meerdere wagens uit de regio ingezet om de brand in het pand van het bedrijf Fire-Up onder controle te krijgen. Er zijn vooralsnog geen berichten over slachtoffers, meldt persbureau ANP.

De rook is in de wijde omtrek zichtbaar, zelfs vanuit Tilburg zou deze te zien zijn. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant adviseert omwonenden hun ramen en deuren dicht te houden en ventilatiesystemen uit te zetten. Omroep Brabant meldt dat de Veiligheidsregio vreest dat het vuur zich ook naar nabij gelegen panden zal verspreiden.

Treinverkeer stilgelegd

Vanwege de brand is het treinverkeer tussen Oisterwijk en Boxtel stilgelegd. Dat is nodig om de brandweer de ruimte te geven voor watertransporten voor het blussen. ProRail verwacht dat er nog tot het begin van de nacht geen treinen zullen rijden op het traject.

In juni 2013 woedde er een brand bij dezelfde fabriek. Het pand werd toen grotendeels verwoest, al kon de brandweer wel voorkomen dat de brand oversloeg naar nabijgelegen panden, meldde Omroep Brabant destijds.