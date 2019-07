Otten haalt opnieuw uit naar FVD en is officieel geroyeerd

Henk Otten, de vroegere penningmeester van Forum voor Democratie en medeoprichter, is zondag officieel geroyeerd als lid van de partij. In een persbericht schrijft FVD dat Otten geen lid kan blijven wegens „financiële malversaties en bestuurlijk wangedrag”. Otten zou ook een „publicitair offensief” hebben gevoerd tegen de partij. Het bericht kwam nog geen uur nadat Otten zelf een brief aan het partijbestuur had gepubliceerd. Daarin zegt hij dat verschillende FVD’ers „aanzienlijke bedragen” hebben gekregen uit de partijkas.

FVD had eerder al aangekondigd dat Otten eruit zou worden gezet wegens „fraude”. Nu komt de partij met een ‘tijdlijn’ voor de beschuldigingen. Die begint in januari van dit jaar, Otten zou zichzelf een ‘eindejaarsbonus’ van vijfduizend euro hebben gegeven. Hij zou contant geld in zijn zak hebben gestopt, een „kritisch verslag” van een externe accountant hebben achtergehouden en geld over hebben gemaakt aan een minnares.

Ook de veelbesproken betaling van ruim 30.000 euro die Otten aan zichzelf heeft gedaan, komt voorbij. Die leidde in april tot zijn aftreden als bestuurslid. FVD vindt dat Otten actief „het onjuiste beeld” voedt dat hij moest aftreden omdat hij kritiek had geuit op het partijbestuur.

Beschuldigingen Otten

Het uitgebreide persbericht lijkt een reactie op de brief waarin Otten FVD’ers beschuldigt van het ontvangen van geld uit de partijkas. Volgens hem gaat het om Eerste en Tweede Kamerleden én om FVD’ers in het Europees Parlement. Sommigen van hen zouden „zeer substantiële bedragen” hebben gekregen.

Otten noemt geen namen maar roept het partijbestuur op om zo snel mogelijk een „gedetailleerd overzicht te publiceren van ALLE betalingen die uit de partijkas zijn gedaan”. Ook schrijft hij dat „substantiële betalingen aan de huidige leden van het partijbestuur” ontbreken op de jaarrekening. Die moeten volgens hem naar buiten komen.

FVD kwam afgelopen woensdag met het voornemen om Otten uit de partij te zetten. Otten beet daarna meteen van zich af. Volgens hem wordt hij eruit gewerkt omdat hij kritisch is over partijleider Baudet. Hij deed aangifte van smaad tegen Baudet en twee andere bestuursleden.