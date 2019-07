Oppositieleider Navalny uit cel overgebracht naar ziekenhuis

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is zondagochtend uit de gevangenis overgebracht naar het ziekenhuis vanwege een acute allergische reactie, meldt zijn woordvoerder via Twitter. Het bericht is bevestigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken aan persbureau Reuters. Navalny’s woordvoerder Kira Jarmysj zegt dat Navalny nooit eerder een allergische reactie heeft gehad.

Navalny leed aan „ernstige zwellingen in zijn gezicht” en zijn huid is rood uitgeslagen, zegt Jarmysj. Navalny werd woensdag gearresteerd en dertig dagen vastgezet voor het organiseren van een illegale demonstratie. Hij riep vorige week op tot de grote demonstratie voor eerlijke verkiezingen van afgelopen zaterdag. Tijdens dit protest werden zeker duizend mensen opgepakt.

Een lid van de staf van Navalny, Leonid Volkov, meldt op Twitter dat hij óók last had van een allergische reactie nadat hij uit de gevangenis kwam in juni, na 28 dagen hechtenis. Hij zegt dat er „weinig ruimte is voor een complot”, maar dat het te maken kan hebben met slechte hygiëne in de Russische gevangenis.

Navalny wordt vaak opgepakt, meestal voor korte tijd en voor het organiseren van illegale betogingen. Hij is opgeleid als advocaat en is sinds omstreeks 2009 een van de meest zichtbare critici van de regering van president Vladimir Poetin. Op YouTube en zijn eigen blog onthult hij onder andere corruptie binnen de Russische regering.

Lees ook: ‘Echte’ oppositie meldt zich in Moskou. Russische oppositieleden worden op kafkaëske wijze geweerd van de gemeenteraadsverkiezingen.