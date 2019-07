Opnieuw traangas en rubberen kogels bij demonstraties Hongkong

De politie van Hongkong heeft zondag opnieuw traangas ingezet tegen anti-regeringsdemonstranten, meldt persbureau AFP. Ook is met rubberen kogels op betogers geschoten, die met zijn tienduizenden de straat op zijn gegaan. Het is de tweede dag op rij dat de demonstranten zonder vergunning zijn gaan protesteren, zaterdag zette de politie ook al traangas en rubberen kogels in bij een protest.

De demonstranten verzamelden zich op twee plekken in het centrum van Hongkong. Zo’n tweehonderd demonstranten wisten een weg te blokkeren in de buurt van het ‘verbindingsbureau’ van de Chinese overheid. Toen zij dichter bij het gebouw probeerden te komen, zette de politie traangas in om ze tegen te houden. Volgens de persbureaus reageerden sommige demonstranten door stenen en eieren te gooien.

Zeker twee journalisten en één betoger raakten zondag gewond, ook zouden er meerdere arrestaties zijn verricht. Zaterdag raakten 24 mensen gewond bij confrontaties tussen betogers en de politie. Beijing noemt de incidenten „absoluut intolerabel” en roept op de „verantwoordelijken te straffen”. Het verbindingsbureau wordt in Hongkong gezien als een symbool van de Chinese aanwezigheid in de semi-autonome regio.

Onrust en chaos

Het is al wekenlang onrustig in Hongkong. Begin juni gingen tienduizenden demonstranten de straat op om zich uit te spreken tegen een wet die het mogelijk zou maken verdachten uit te leveren aan China. Zij vrezen verdere beïnvloeding van het Chinese vasteland en eisten het aftreden van de hoogste bestuurder van de regio, Carrie Lam, omdat zij te hechte banden met Beijing zou onderhouden.

De wet is inmiddels uitgesteld, maar niet definitief geschrapt. Ook Lam weigert te wijken. In de afgelopen weken is de sfeer bovendien grimmiger geworden, onder meer doordat een groep gewapende en gemaskerde mannen zich mengde in de chaos. Zij gingen vorige week demonstranten te lijf met houten en bamboe stokken. Gevreesd wordt dat de mannen deel uitmaken van criminele bendes, de zogenoemde triades van Hongkong.

