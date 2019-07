Musical ‘Fun Home’ over uit de kast komen is bezienswaardig kleinood

De dochter des huizes ontdekt dat ze lesbisch is. En als ze thuis uit de kast komt, blijkt dat haar vader in het diepste geheim op mannen valt, maar nooit de moed van zijn dochter heeft gehad. Waar zij de openhartigheid heeft gekozen, blijft hij aan zijn grote leugen vasthouden. Ze zijn enerzijds gelijk, constateert zij, maar anderzijds zo verschillend als maar mogelijk is.

Dat is het verhaal van Fun Home, het autobiografische stripboek van Alison Bechdel dat een paar jaar geleden door Jeanine Tesori (muziek) en Lisa Kron (tekst) tot Off-Broadway-musical is bewerkt. Geen spektakel, maar een intieme voorstelling die niettemin succes oogstte.

De Nederlandse versie, die slechts twee weken wordt gespeeld in het kader van de manifestatie Pride Amsterdam, volgt dat voorbeeld. In een volgestouwde huiskamer voltrekken de gebeurtenissen zich in korte, rake scènetjes, met markante muziek in Sondheim-achtige stijl – geen melodramatisch kabaal, maar een mozaïek van gezongen en gesproken woord waaruit af en toe een pakkende melodielijn naar boven komt. Puntig gespeeld op piano, cello, bas, viool en percussie, onder leiding van Marco Braam.

Zo is Fun Home, met bewonderenswaardige precisie vertaald en geregisseerd door Koen van Dijk, een bezienswaardig kleinood met mooi uitgebalanceerde rollen voor Renée van Wegberg als de striptekenares die met een mengeling van deernis en geamuseerde verbazing terugkijkt op haar jeugdjaren, Ad Knippels als de voortdurend onder hoogspanning verkerende vader, Marjolein Keuning als de lijdzame moeder en twee jonge talenten die de dochterrol op jongere leeftijd vertolken. Spannende stiltes illustreren het ongemak van hun personages en creëren geestige momenten in dit beladen verhaal.

Men zou willen dat het musical-aanbod in Nederland vaker zoiets bijzonders te zien gaf.

De ouders van Alice Bechdel met Marjolein Keuning (links) en Ad Knippels (rechts). Foto Neeltje Knaap