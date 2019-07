Max Verstappen heerst in de gekste race in jaren

De man die won, gleed halverwege de race in zijn tere miljoenenauto in een spin van 360 graden, stuiterde een stuk over het gras en maakte in totaal vijf pitstops. De man op plek twee was de race helemaal achteraan begonnen. De man op plek drie hoorde daar onder normale omstandigheden nooit te staan. Maar het feit dat het podium – Max Verstappen, Sebastian Vettel, Daniil Kvyat – nog lang niet het raarste was aan de Grand Prix van Duitsland, zegt genoeg: dit was een historisch enerverende race, een tijdloos drama met een vleugje zwarte komedie, en een die niet snel vergeten zal worden.

Waar te beginnen met wat er in ruim twee uur op de natte Hockenheimring gebeurde? Max Verstappen won dus, zijn zevende overwinning in zijn carrière, terwijl hij nog nooit vanaf poleposition mocht vertrekken. Zijn tweede ook van het seizoen, voor het eerst dat hem dat al voor de zomerstop lukt. De overwinning in Oostenrijk eind vorige maand was verrassender dan deze, want al snel bleek dat onder de onvoorspelbare en meedogenloze omstandigheden in Duitsland de coureur zou winnen die de minste fouten maakte. En Verstappen was foutloos, zoals hij dat al een jaar is. Op de start na, waar hij net als Red Bull-teamgenoot Pierre Gasly heel slecht wegkwam van zijn positie. En die spin, die hij eerder zijn team kon aanrekenen, dat hem na een pitstop op banden zette die in de regen veel te weinig grip bleken te hebben. Overigens zorgde Red Bull er met goede beslissingen vóór en tijdens pitstops voor dat Verstappen met gemak naar de overwinning kón rijden.

Max Verstappen viert zijn zege in Duitsland. Foto Andrej ISAKOVIC/AFP

Kwestie van de juiste beslissingen

Regen zorgt altijd voor spektakel in de Formule 1. De bloedhete lucht waarin de coureurs tot en met de kwalificatie reden in Hockenheim, kwam tot de voorspelde uitbarsting ruim voor en tijdens de race. Er zitten coureurs bij die echte regenrijders zijn, die grip vinden en lijnen durven te kiezen op het natte asfalt, waar anderen die vermijden. Verstappen is er zo een, dat weten we sinds die fameuze race in Brazilië in 2016. Lewis Hamilton, nog zo een. Maar meer dan op het racen komt het in de regen aan op de juiste beslissingen, inschattingen en het vermijden van fouten.

Fouten waren er genoeg, wat heet. Mercedes was de schlemiel van zijn thuisrace, waar het team ook nog eens zijn tweehonderdste race in de Formule 1 én 125 jaar in de motorsport vierde met een speciale kleurstelling van de auto en personeel in gekke outfits. Door kwalificatiepech voor Ferrari, dat in de vrije trainingen het te kloppen team leek, konden de Mercedessen vanaf plek één (WK-leider Hamilton) en plek drie (Valtteri Bottas) beginnen. Maar de auto’s eindigden buiten de punten.

Max Verstappen op het natte circuit van Hockenheim, op weg naar de overwinning. Foto REMKO DE WAAL/ANP

Eerst was er een zeer zeldzame fout van Hamilton, die zijn auto de muur in gleed en zijn voorvleugel kapot reed. Die leidde tot een pitstop van meer dan vijftig seconden én een tijdstraf van vijf seconden, omdat Hamilton afsneed richting de pitstraat. Dit was een van de slechtste dagen voor het dominante Mercedes, dat dit seizoen leek weg te lopen met de zesde titel op rij. Zeker ook een slechte dag voor Hamilton, die elfde werd. Hij lijkt altijd minder op zijn gemak als hij eens niet vooraan rijdt, wordt dan slordiger. Dat Bottas vanaf de tweede plek aan het slot van de race nog de muur in reed, was genoeg reden voor een typische uitbarsting van teambaas Toto Wolff.

Veel uitvallers na fouten

Bottas maakte eigenhandig een einde aan zijn race, zoals meer coureurs dat deden. Sergio Perez (Racing Point) al vroeg in de race. Charles Leclerc (Ferrari), op een moment dat hij tweede lag. Nico Hülkenberg (Renault), die in deze omstandigheden even mocht hopen op zijn allereerste podiumplek in de Formule 1 ooit. Verstappens teamgenoot Gasly verslikte zich in een duel met Alexander Albon (Toro Rosso). Lando Norris (McLaren) en Daniel Ricciardo (Renault) moesten de race staken met materiaalproblemen.

Vier safety-carsituaties, twee virtual safety-carsituaties en tientallen pitstops en een ‘bandenwisseltombola’ later was er voor sommige teams en coureurs reden om de gekte te vieren, de regen te bedanken voor een unieke buitenkans. Bijvoorbeeld voor de Rus Kvyat, wiens achtbaan van een Formule 1-carrière een onverwacht nieuw hoogtepunt kreeg. Van grote belofte bij Red Bull, naar teruggezet worden naar het dochterteam Toro Rosso, naar helemaal uit de sport verdwijnen en weer terugkeren bij datzelfde Toro Rosso naar een podiumplek. Een weekend om te koesteren, zeker omdat de 25-jarige zaterdag voor het eerst vader was geworden.

Lewis Hamilton van de baan op Hockenheim. De wereldkampioen bleef buiten de punten. Foto Christof STACHE/AFP

Sowieso groot feest bij Honda, dat aan Red Bull en Toro Rosso de motoren levert. Weer een overwinning voor Verstappen, maar nu ook die derde plek voor Kvyat – de eerste keer dat Honda met twee teams het podium haalde sinds 1987. Ook feest bij Racing Point, dat met de weinig gelauwerde Lance Stroll naar plek vier reed. Reden Kvyat en Stroll nou zo goed, haalden ze zoveel coureurs in? Nee, maar dat hoefde dus ook niet deze gekke grand prix; ze bleven uit de problemen waar anderen dat niet deden.

Alle lof ook voor Vettel, die vorig jaar nog zo dramatisch vanaf de eerste plek de controle over zijn auto verloor op het circuit vlak bij zijn geboorteplek. Achteraan gestart, keurig richting plek twee gereden. Zo vaak onnodig slordig dit seizoen. Nu, in veel moeilijker omstandigheden, juist niet. Maar koning van de regen was Max Verstappen, die op zijn 21ste bezig is aan zijn beste seizoen in de Formule 1, momenteel rondrijdt met een ongenaakbare controle en onaantastbaar zelfvertrouwen. Opeens is de tweede plek in het WK-klassement binnen handbereik, in een auto die daar met een andere coureur waarschijnlijk nooit zou staan.