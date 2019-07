Hoofd Amerikaanse inlichtingendiensten Dan Coats treedt af

Dan Coats, de hoogste baas van de Amerikaanse inlichtingendiensten, legt over twee weken zijn werk neer. Dat heeft president Donald Trump zondagavond bekendgemaakt op Twitter, kort nadat de New York Times onthulde dat Coats binnenkort zou vertrekken. Hij wordt opgevolgd door John Ratcliffe die momenteel in het Huis van Afgevaardigden zetelt voor de staat Texas.

Het is niet helemaal duidelijk waarom Coats vertrekt. Wel heeft hij in het verleden meermaals aanvaringen gehad met Trump, hij is het onder meer oneens over het beleid van de president ten opzichte van Rusland, Iran en Noord-Korea. Volgens de New York Times heeft Trump meermaals overwogen Coats te ontslaan, maar zou hij nu uit eigen beweging vertrekken.

Ratcliffe, net als Coats een Republikein, heeft president Trump afgelopen week nog met sterke woorden verdedigd bij het verhoor van speciaal aanklager Robert Mueller. Hij trok onder meer Muellers aanpak en geloofwaardigheid in twijfel. Als Director of National Intelligence zal Ratcliffe de zeventien Amerikaanse inlichtingendiensten, waaronder de CIA, leiden.