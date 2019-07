Honderden bosbranden in Siberië beslaan 2,5 miljoen hectare

In Siberië in het oosten van Rusland woeden zondag meer dan driehonderd bosbranden die in totaal zo’n 2,5 miljoen hectare beslaan. Steden lopen op dit moment geen gevaar, meldt het Russische ministerie voor Noodsituaties (EMERCOM), wel is er veel plekken rookoverlast en luchtvervuiling. De branden woeden al weken en zijn grotendeels niet onder controle.

De branden zijn veroorzaakt door aanhoudende hoge temperaturen in combinatie met windstoten en onweersbuien of menselijk handelen. Het grootste brandgebied is in de provincie Jakoetië: bijna 1.140 vierkante kilometer. In de provincie Irkoetsk, in Siberië, waar ook het Bajkalmeer ligt, staat zo’n 6.000 vierkante kilometer bos in brand. Er zijn drieduizend mensen en tientallen blusvliegtuigen ingezet om een deel van de branden te bestrijden. Het grootste deel wordt niet geblust, omdat deze branden niet direct economische schade aanrichten of geen direct gevaar vormen voor mensen, meldt BBC.

Rookoverlast en smog

Over een gebied van zes tijdszones wordt rookoverlast gemeld, schrijft BBC. Op sociale media gaat de hashtag #putoutsiberianwildfires rond. In grote steden als Krasnojarsk en Novosibirsk is smog gemeld door bewoners. Een online petitie om de noodtoestand uit te roepen is op het moment van schrijven meer dan 217.000 keer ondertekend.

Op satellietbeelden die verspreid zijn door Greenpeace Rusland is te zien hoe de branden een steeds groter wordend gebied beslaan. De tekst loopt door na het beeld.

Branden en wateroverlast in Siberië

Er is dit jaar een ongewoon hoog aantal bosbranden in de Arctisch gebied. Ook in Alaska, Groenland en het noorden van Canada woeden branden. Siberië heeft in de zomer vaker te kampen met bosbranden. Ook in 2012 woedden er maandenlang branden.

Aan het begin van deze maand kwamen er tientallen mensen om en vielen er honderden gewonden door overstromingen in de regio Irkoetsk. Op zondag werden weer dorpen geëvacueerd in de regio Irkoetsk, en het ministerie van Noodsituaties waarschuwt dat het waterpeil vanaf maandag opnieuw zal stijgen vanwege zware regenval.