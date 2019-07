Ewan sprint naar overwinning in Parijs, Bernal wint Tour

Caleb Ewan heeft zondagavond de prestigieuze sprintetappe in Parijs gewonnen. In de laatste etappe van de 106e Ronde van Frankrijk was de Australiër van Lotto-Soudal onder meer Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) te snel af in de massasprint op de Champs-Élysées.

De eindoverwinning ging naar de jonge Colombiaanse renner Egan Bernal (22) van Ineos. De Nederlander Steven Kruijswijk behaalde de derde plaats achter nummer twee Geraint Thomas (Ineos).

Na het drieluik in de Alpen, waar het noodweer de organisatie noopte om twee etappes in te korten, keerden de 155 overgebleven renners terug naar het zonnige noorden. In de vlakke etappe van Rambouillet - bekend van het buitenverblijf voor Franse presidenten - naar Parijs moesten zij 128 kilometer afleggen. Na de bekende rustige startfase waarin winnaar Bernal al fietsend een glas champagne mocht nuttigen, werd het tempo op zo’n 85 kilometer van de streep opgevoerd door zijn team Ineos.

Bernal komt over de finish met zijn teamgenoten. Foto Christian Hartmann/Reuters

Viertal opgeslokt

Aanvallers waren er ook: zo waagden Tom Scully (EF Education First), Omar Fraile (Astana), Nils Politt (Katjoesja) en Jan Tratnik (Bahrein-Merida) een poging om een massasprint in de kiem te smoren. Dat lukte hen niet, de laatste aanvaller werd met nog twaalf kilometer te gaan opgeslokt door het peloton, aangevoerd door Ewans teamgenoten, Deceuninck-Quick-Step en ook Jumbo-Visma.

De opnieuw chaotische massasprint werd zoals verwacht een strijd tussen rassprinters Dylan Groenewegen en Ewan. Laatstgenoemde was wederom de snelste en pakte zo zijn derde etappe-overwinning in deze Ronde van Frankrijk.