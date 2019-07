Betoging in Boekarest na trage politiereactie op ontvoering 15-jarig meisje

Duizenden Roemenen zijn zaterdag na een moord op een vijftienjarig meisje de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering. Zij zijn volgens persbureau Reuters boos wegens de trage reactie van de autoriteiten op de noodoproepen van het meisje.

Alexandra Macesanu belde donderdagochtend drie keer noodnummer 112 met de melding dat ze was ontvoerd terwijl ze aan het liften was naar de zuidwestelijke stad Caracal. Ze zei te zijn geslagen en verkracht. Na negentien uur wist de politie haar te lokaliseren. In het huis van een 65-jarige man trof de politie niet alleen haar lichaam aan, maar ook dat van een 18-jarig meisje dat sinds april vermist werd. De man is opgepakt.

Kaarsen en bloemen

Zo’n tweeduizend demonstranten liepen zaterdagavond door het centrum van Boekarest, ze droegen spandoeken met teksten als „corruptie doodt”. Naar politiemannen werd geroepen: „Jullie hebben bloed aan jullie handen”.

Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken staken ze kaarsen aan en legden ze bloemen neer. De organisatoren van de demonstratie protesteerden naar eigen zeggen „tegen de onverschilligheid van de machthebbers, hun incompetentie en gebrek aan empathie”. Ook in andere steden vonden kleinere protesten plaats.

Vrijdag werden de nationale politiechef en twee lokale functionarissen al ontslagen vanwege deze zaak. Premier Viorica Dancila overweegt een referendum te houden met de vraag of verkrachters, pedofielen en moordenaars zwaarder moeten worden gestraft.