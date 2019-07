AYO is een orkest met pit, maar piekt vaak voor het hoogtepunt

Elke drie jaar gaat het Australian Youth Orchestra op tournee langs wereldpodia. De laatste twee werden uitvoerig voorbereid in Nederland. Tien dagen in het Akoesticum in Ede. Donderdag klonk het resultaat in het Amsterdamse Concertgebouw, geleid door een lichtvoetige, misschien zelfs ietwat frivole maar trotse Krzysztof Urbański – je moet het maar durven, de microfoon pakken en stellen dat het behalve de warmste dag in 200 jaar ook het mooiste concert in 200 jaar zal worden.

Voor dat laatste is misschien wat meer nodig dan een jeugdorkest kan bieden, maar een ‘onoorlijke’ avond werd het zeker niet. Glinka’s bekende Ouverture tot Roeslan en Ljoedmila en Dvořáks Zevende symfonie zijn het AYO weloverwogen aangemeten. Met het urgente begin van de ouverture vertellen ze je maar meteen: wij zijn een orkest met pit. Een belofte die ze nog een hele avond waarmaakten. Het AYO grijpt elke kans tot crescendo – waar beide stukken inderdaad vol mee zitten – met beide handen aan.

De vraag is echter of we daar wel een avond lang behoefte aan hebben. Werd het op den duur niet een trucje dat elke keer een beetje minder indruk wekte? Daarbij maakte Urbánski’s keuze voor de snelheid van die crescendo’s – soms leken ze wel doorgespoeld – dat veel van het fortissimo al vroeg piekte. Als een afgeplatte parabool kon het orkest simpelweg niet indrukwekkender, ook als het muzikale hoogtepunt nog niet was bereikt.

Je zou dit natuurlijk kunnen rekenen tot kritiek op de vierkante centimeter voor een orkest waarvan de oudste leden 25 jaar oud zijn; presteer het maar eens, aan de andere kant van de wereld in de zaal die je op je Facebookpagina trots aanduidt als een van de indrukwekkendste van je tour.

Maar het betekende helaas wel dat de 24-jarige Canadese pianist Jan Lisiecki in het populaire Tweede pianoconcert van Rachmaninoff, het stuk waar het publiek voor was uitgelopen, als een drenkeling vaker niet dan wel helder boven het AYO uitkwam. Hoe vaak hij zich ook opstond van zijn kruk om passages meer kracht bij te kunnen zetten, zeker in het eerste deel moest je ‘Rach 2’ goed kennen om Lisiecki enigszins te kunnen volgen. Het was pas in de toegift dat we hem echt hoorde sprankelen. Zijn nuchtere, bijna mathematische benadering van Schumanns Träumerei bracht eindelijk verstilling.