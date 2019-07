Aanslag op kantoor ‘running mate’ Afghaanse president

Het kantoor van Amrullah Saleh, de running mate van de Afghaanse president Ashraf Ghani, is zondag doelwit geworden van een aanslag. Bij het gebouw in hoofdstad Kabul vond een zware explosie plaats, waarna een groep gewapende mannen naar binnen rende, meldt persbureau AP. Vermoedelijk verschansen meerdere aanslagplegers zich nog steeds in het gebouw. Er zijn tot dusver twee doden gevallen en 25 mensen gewond geraakt. Saleh is zonder verwondingen geëvacueerd.

De zware explosie vond plaats rond 16.40 uur lokale tijd en kon in vrijwel de gehele stad gehoord worden. Volgens een woordvoerder van de lokale politie was er sprake van een zelfmoordaanslag met een autobom. Hierna bestormden meerdere aanslagplegers het gebouw, drie van hen zijn volgens het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken inmiddels doodgeschoten.

Minstens twee anderen zitten vermoedelijk nog in het gebouw. Zij zouden medewerkers van de veiligheidsdiensten onder vuur hebben genomen. Voor zover bekend zijn er aan hun zijde geen doden gevallen. De afgelopen uren wisten zij 75 mensen uit het gebouw te evacueren, het is niet duidelijk of en hoeveel mensen nog binnen zijn.

‘Vijanden van de staat’

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. President Ashraf Ghani zegt op Twitter dat de daders „de vijanden van de staat” zijn. Hij stelt dat de aanslag is mislukt, omdat Saleh kon ontkomen. In Afghanistan pleegt zowel de Talibaan als terreurgroep Islamitische Staat met regelmaat aanslagen.

Zondag was de eerste dag van de campagnes voor de presidentiële verkiezingen in september. Hierin neemt de zittende president Ghani, met aan zijn zijde kandidaat-vicepresident Saleh, het op tegen Abdullah Abdullah. Saleh is een bekend gezicht in de Afghaanse politiek, eerder was hij het hoofd van de Afghaanse inlichtingendienst.