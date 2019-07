14 doden door modderstroom bij jademijn Myanmar

Door een modderstroom in een mijn in Myanmar zijn zondag veertien mensen omgekomen, meldt persbureau Reuters. Vier anderen zijn nog vermist.

Zondagochtend werd een wachtpost overstroomd door een stroom aan modder, daarbij kwam een politieagent die de mijn bewaakte om het leven. Twee agenten konden worden gered, een andere agent wordt nog vermist.

De 25-jarige Yan Dau, die naast de mijn woont, hoorde het ongeluk gebeuren. „Het geluid van de aardverschuiving was echt beangstigend. Ik maakte me zorgen, want ons huis trilde ook”, zei hij tegen Reuters.

Edelstenenjacht

Van de regering moeten de mijnbouwactiviteiten tijdens het moessonseizoen, van mei tot oktober, worden stopgezet. Dat gebeurt echter niet. Ook in deze periode zijn er mensen op zoek naar jade, een verzamelnaam voor twee mineralen die als edelstenen worden gebruikt. Volgens cijfers uit 2017 leverde de handel in jade 671 miljoen euro op, maar analisten menen dat de werkelijke opbrengst veel hoger ligt. Myanmar exporteert veel van de edelstenen naar China.

Het is niet de eerste keer dat mensen omkomen door een modderstroom bij een jademijn. In Hpakant, in de staat Kachin in het noorden van het land, overleden in april meer dan vijftig mensen bij eenzelfde modderstroom. In 2015 vielen er meer dan honderd doden.

Lees ook: Mogelijk meer dan 50 doden door modderstroom in mijn Myanmar