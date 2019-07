‘Twee Nederlanders veroordeeld tot doodstraf in Marokko vanwege vergismoord’

Twee Nederlanders zijn in Marokko tot de doodstraf veroordeeld vanwege een moord in 2017. Dat melden diverse Marokkaanse media zaterdag. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kon dit nog niet bevestigen.

Bij de schietpartij in Marrakech kwam één persoon om het leven en raakten twee mensen gewond. Het gaat om een vergismoord, bleek al eerder uit onderzoek van NRC.

De Nederlanders Shardyone S. en Edwin M. schoten vanaf een motor in november 2017 de 29-jarige zoon van een Marokkaanse rechter dood voor het café La Crème in Marrakech. Het doelwit was echter de café-eigenaar en cocaïnesmokkelaar Mustapha el F. uit Amersfoort. Hij werd na de schietpartij opgepakt en zit een gevangenisstraf van vijftien jaar uit. Onduidelijk is waarvoor hij is veroordeeld.

De aanslag op Mustapha F. was een vergelding. Hij zou verantwoordelijk zijn voor het maken van een foto van een neef van de crimineel Ridouan Taghi, die gezien wordt als een kopstuk binnen de Nederlandse cocaïnemaffia. Het conflict tussen Mustapha F. en Ridouan Taghi kwam aan het licht door de verklaringen van kroongetuige Nabil B. Een eerdere liquidatiepoging op Mustapha F. in Zoetermeer zou volgens het Openbaar Ministerie (OM) ook zijn mislukt.

Een veroordeelde kan in Marokko de doodstraf krijgen. Alleen is deze sinds 1993 niet meer voltrokken. Ongeveer honderd mensen zouden in Marokkaanse dodencellen zitten.

In het onderzoek naar de vergismoord werden vorig jaar nog twee andere Nederlanders opgepakt. Het gaat om de twee broers van de gezochte crimineel Ridouan Taghi. In Nederland is Taghi (41) hoofdverdachte in een omvangrijk onderzoek naar een reeks liquidaties. Hij is voortvluchtig.