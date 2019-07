Ruim twintig doden door aanval Boko Haram in noordoosten Nigeria

Leden van de jihadistische groepering Boko Haram hebben zaterdag mensen bij een dorp in het noordoosten van Nigeria aangevallen. Daarbij zijn 23 mensen omgekomen, schrijft persbureau AFP op basis van verklaringen door lokale autoriteiten en bronnen.

De Boko Haram-leden arriveerden per motor. Zij reden de burgers tegemoet: de groep mannen was eerder aanwezig geweest bij een begrafenis in een naburig dorp, in het district Nganzai. De jihadisten openden het vuur op de groep en reden daarna weg. De aanval zou rond half 11 ‘s ochtends hebben plaatsgevonden. Enkele dorpelingen wisten aan de aanval te ontkomen. Zij waarschuwden andere inwoners en de autoriteiten.

Lokale burgerwachten en leden van milities die betrokken zijn bij de strijd tegen Boko Haram troffen later de lijken van de 23 slachtoffers aan, aldus een bron van AFP.

Lang gevecht tegen Boko Haram

Boko Haram is erg actief in Borno, de noordoostelijke deelstaat in Nigeria. De groepering voert er regelmatig vergelijkbare aanvallen uit op gemeenschappen. Zo werd eerder deze week een opvangkamp voor ontheemden aangevallen, in een buitenwijk van de hoofdstad Maiduguri.

Al ruim een decennium probeert de organisatie een islamitisch kalifaat op te richten in Nigeria. Het richt zich met de aanslagen meestal op de Nigeriaanse overheid en burgers. Af en toe worden ook aanslagen gepleegd in buurlanden als Kameroen en Niger.