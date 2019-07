Ranomi Kromowidjojo pakt bij WK zilver op 50 meter vlinderslag

Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft op de voorlaatste dag van de WK zwemmen in Zuid-Korea de eerste Nederlandse medaille gepakt in het 50 meterbad van Gwangju. Net als twee jaar geleden bij de Wereldkampioenschappen in Boedapest veroverde de 28-jarige Groningse op de 50 meter vlinderslag in een persoonlijk record van 25,35 seconden het zilver achter Sarah Sjöström.

De Zweedse prolongeerde haar wereldtitel in 25,02. Het brons ging naar Farida Osman uit Egypte (25,47). Daarmee zag het podium er precies hetzelfde uit als twee jaar geleden.

‘Kromo’ bezorgde de Oranje-equipe de eerste medaille op deze wereldkampioenschappen. Op de openingsdag had ze met de estafetteploeg op de 4 keer 100 meter vrije slag, het onderdeel waar Oranje jarenlang tot de vaste podiumklanten behoorde, net naast een medaille gegrepen. Ze werd vierde.

Zelf wist de drievoudig olympisch kampioene zich verrassend genoeg niet te plaatsen voor de finale van de 100 vrij. Op de niet-olympische 50 vlinder kon Kromowidjojo eindelijk juichen. (ANP)