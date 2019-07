Politie zet traangas in tegen demonstranten in Hongkong

Bij grootschalige protesten in Hongkong heeft de politie zaterdag traangas en rubberen kogels ingezet tegen demonstranten. Dat meldt persbureau AFP. In Yuen Long, een voorstad van Hongkong, gingen mensen massaal de straat op uit woede over het geweld tegen forenzen en demonstranten van vorig weekend.

De politie had geen toestemming verleend voor het protest van zaterdag, maar desondanks waren er volgens de organisatie meer dan 280.000 mensen op de been. Volgens de politie ging het om 4.000 demonstranten. Zij zijn boos over het politieoptreden vorige week bij een treinstation van Yuen Long.

In dezelfde voorstad werden vorige week zaterdag reizigers met houten stokken geslagen door gemaskerde, in het wit geklede mannen. Wie zij zijn, is nog onduidelijk. Volgens de politie gaat het gedeeltelijk om bendeleden.

Anti-regeringsdemonstranten waren het vermoedelijke doelwit van de in het wit geklede knokploeg. De demonstranten waren net teruggekeerd van een grote pro-democratische demonstratie. Er vielen 45 gewonden. Betogers verwijten de politie dat zij te laat heeft opgetreden tegen het geweld door de gemaskerde groep.

Onvrede

Sinds begin juni is het onrustig in Hongkong. Aanvankelijk ging men de straat op om te demonstreren tegen een wetgeving die het mogelijk moet maken om verdachten uit te leveren aan China. De wetgeving werd uitgesteld, maar de protesten hielden niet op. Betogers eisen dat de wet definitief wordt geschrapt.

Ook gaan inmiddels veel mensen de straat op uit algehele onvrede over de leider van Hongkong, Carrie Lam. Vrijdag verzamelden zich nog meer dan duizend in het zwart geklede demonstranten op het vliegveld van de stad. Hongkong werd in 1997 door het Verenigd Koninkrijk overgedragen aan China, met een belofte van een hoge mate van autonomie. De afgelopen jaren zijn zorgen gegroeid over beperking van die vrijheid door Beijing.